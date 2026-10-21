¡Todo listo para la Feria del Día de Muertos en Nogales! Revisan puestos y medidas de seguridad

...

Autoridades municipales supervisaron instalaciones eléctricas, conexiones de gas y distribución de puestos en la calle Reforma. La feria se realizará del 29 de octubre al 2 de noviembre, con un operativo especial para proteger a comerciantes y visitantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/10/2026 10:21 AM.
En Nogales y editada el 21/10/2026 10:27 AM.