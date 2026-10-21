¡Todo listo para la Feria del Día de Muertos en Nogales! Revisan puestos y medidas de seguridad

Con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para comerciantes y visitantes durante la Feria del Día de Muertos 2026, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, encabezó un recorrido de supervisión por los puestos comerciales instalados en la calle Reforma, donde verificó el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y protección civil.
Acompañado por la coordinadora municipal de Protección Civil, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, y personal de Inspección y Vigilancia, el funcionario municipal revisó las instalaciones eléctricas y de gas, así como la distribución de los espacios destinados a la venta de alimentos y artículos tradicionales de esta celebración.
Esta es la segunda ocasión que realizamos este ejercicio junto con Inspección y Vigilancia y Protección Civil, para asegurarnos de que todo se encuentre conforme a lo planeado. Hasta el momento, los trabajos avanzan de manera satisfactoria, expresó Sedano Ruiz.
El secretario del Ayuntamiento aprovechó para invitar a las familias de ambos Nogales a visitar los puestos que ya se encuentran en funcionamiento, donde pueden disfrutar de alimentos tradicionales, como churros y cócteles de elote, además de adquirir diversos productos alusivos a estas fechas.
Asimismo, informó que durante las festividades se implementará un operativo especial de seguridad y protección civil, con el propósito de brindar atención y resguardar la integridad de quienes acudan a la feria y a los panteones para recordar a sus seres queridos.
Sedano Ruiz destacó que el alcalde Juan Francisco Gim Nogales mantiene un seguimiento puntual a los preparativos de esta celebración, por lo que las distintas dependencias municipales trabajan de manera coordinada en la revisión de instalaciones, medidas preventivas y organización de los espacios.
Estas labores de supervisión continuarán como parte de los preparativos para la Feria del Día de Muertos 2026, que se celebrará del 29 de octubre al 2 de noviembre, con actividades destinadas a preservar las tradiciones mexicanas y propiciar un ambiente seguro para la convivencia familiar.