Balean a un hombre dentro de su casa en la colonia Buenos Aires

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Un joven de 23 años resultó herido en un pie luego de que dos sujetos armados lo atacaran en su domicilio. Fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar, mientras las autoridades investigan los hechos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 10:22 AM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 10:27 AM.