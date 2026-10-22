Balean a un hombre dentro de su casa en la colonia Buenos Aires

Un residente de la colonia Buenos Aires en Nogales, Sonora, fue atacado a balazos por sujetos que se introdujeron a su domicilio a agredirlo con armas de fuego, siendo internado en el Hospital IMSS Bienestar.
Este hecho violento se registró alrededor de las 23:29 horas, cuando se informó a las autoridades sobre la presencia e internación de una persona herida de bala en el hospital.
Los agentes se entrevistaron en el lugar con Ulises O., de 23 años, quien manifestó que, a las 22:00 horas, al salir de su domicilio en la calle Sierra Mariquita de la colonia en mención, observó un vehículo de color blanco con dos personas a bordo.
Dijo que dichas personas, al verlo, realizaron varias detonaciones hacia donde él se encontraba, por lo que se introdujo corriendo a su domicilio, hasta donde ingresaron los sujetos, quienes realizaron una nueva detonación, sintiéndose lesionado en su pie, para posteriormente retirarse ambos agresores.
Detalló que del lugar fue trasladado por un familiar al hospital, donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, lo que los agentes preventivos hicieron de conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.