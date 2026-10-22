Caen dos hombres por presunto robo de cableado en Nogales

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Policías municipales detuvieron a dos hombres en hechos distintos ocurridos en las colonias Granja y Esperanza. Les aseguraron rollos de cable, varios metros de material eléctrico y herramientas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 10:19 AM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 10:22 AM.