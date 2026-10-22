Caen dos hombres por presunto robo de cableado en Nogales

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres por su presunta participación en el robo de cableado, en hechos distintos registrados en las colonias Granja y Esperanza en Nogales, Sonora, donde fueron asegurados material eléctrico y herramientas presuntamente utilizadas para cometer estos actos.
El primer caso se registró en una bodega de la empresa Telmex, ubicada en la calle Hermosillo, de la colonia Granja, donde los agentes sorprendieron a Francisco “N”, de 50 años, quien intentó ocultarse debajo de un vehículo de la compañía al percatarse de la presencia policial.
Durante la intervención, los oficiales localizaron dos rollos de cable eléctrico, así como una segueta y unas pinzas metálicas que el individuo llevaba en una mochila.
En un segundo hecho, agentes municipales atendieron un reporte en la calle Puerto Rico, de la colonia Esperanza, donde sorprendieron a Juan Carlos “N”, quien presuntamente se encontraba cortando cableado de un poste.
Al notar la presencia de los policías, el hombre intentó darse a la fuga; sin embargo, los agentes le dieron alcance en la calle Uruguay, donde fue detenido. Durante la revisión, le encontraron aproximadamente nueve metros de cable y una segueta metálica.
En ambos casos, las personas detenidas, así como los objetos asegurados, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y la determinación de las responsabilidades correspondientes.
De conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.