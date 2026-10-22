Catrinas que transforman vidas: mujeres migrantes aprenden arte mexicano en Nogales

...

En el albergue Casa de Misericordia y de Todas las Naciones, la promotora cultural María Esperanza Molina enseña a mujeres migrantes a elaborar catrinas con cartón y materiales reciclados, una tradición que busca convertirse en una alternativa de sustento y expresión cultural

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/10/2026 03:49 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 03:52 PM.