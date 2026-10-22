Catrinas que transforman vidas: mujeres migrantes aprenden arte mexicano en Nogales

La figura de las Catrinas ha dejado de ser un símbolo ajeno en la frontera para convertirse en un estandarte de resiliencia y empoderamiento femenino, este arte tradicional, nacido de mujeres trabajadoras, ha encontrado un nuevo propósito al brindar una herramienta de sustento económico y expresión a mujeres en situación de movilidad.
Con 30 años de trayectoria, la promotora cultura cultural María Esperanza Molina, originaria de la tribu Yaqui, traslado sus enseñanzas hasta el albergue Casa de Misericordia y de Todas las Naciones en Nogales, en donde las mujeres migrantes, mexicanas y de diferentes partes del mundo aprenden a elaborar estas figuras utilizando exclusivamente cartón y materiales reciclados.
Y entonces me las traje yo hasta acá, porque yo tengo la idea, no sé, de ponerlas en la entrada aquí, donde están las banderas, para que las vean, que ellas pueden cruzar como sea, por aire o por caminando, como sea, a ellas nadie les va a prohibir. Las catrinas son independientes de todo, y están hechas en México, y los mexicanos la crearon esta, mencionó Molina.
Molina manifestó que, ante la falta de apoyo gubernamental para la difusión de este tipo de conocimiento artesanal, busca el camino por medio de organizaciones como la Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC), quienes indicó han sido de gran ayuda para poder transmitir este arte en diferentes sectores en donde la Catrina mexicana pueda seguir siendo la figura de elegancia y misticismo típica del humor mexicano.
Y como no les enseño, pues yo quiero, y aquí me da mucho gusto, porque son de todas partes las mujeres. Entonces ellas van a ser portadoras de algo que yo quiero que se difunda, una cultura que pues es de México y criada por mexicanos, declaró.