¡Corre entre catrinas y catrines! ARINAC anuncia carrera temática en Nogales

Por primera vez, la tradicional Carrera Industrial ARINAC 2026 se llenará de color, combinando el deporte con la celebración del Día de Muertos en un evento temático que espera reunir a decenas de corredores y familias caracterizadas.
En conferencia de prensa, representantes de la Asociación de Relaciones Industriales de Nogales, A.C. (ARINAC), en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), anunciaron que este evento se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre a las 08:00 horas.
La edición de este año llevará el nombre de Martha Hernández, ya que “rinde un merecido homenaje a quien ha sido un pilar fundamental en el crecimiento de la asociación y una profesional ejemplar en el área de Recursos Humanos”.
Para nosotros, como Ayuntamiento, es bien importante resaltar los trabajos colaborativos que se hacen, y sobre todo el darles ese soporte técnico deportivo y, al mismo tiempo, hacernos parte de esta gran tradición deportiva que ya tiene más de 32 años haciéndose esta gran, gran, gran, gran carrera. Pues para nosotros es un orgullo y, al mismo tiempo, pues una satisfacción, mencionó el director del IMDEN, Marco Alonso Martínez Rodríguez.
De la misma forma, indicaron que la entrega de kits a los participantes será en las instalaciones del IMDEN el viernes 30 de octubre, de 07:00 a 15:00 horas, además de que se contará con una carrera de catrines y catrinas que tendrá incentivos especiales, al igual que aquellos para los participantes de las diferentes categorías.
Es un evento bien bonito, ya nos ha tocado estar participando. Especial agradecimiento al Instituto del Deporte, por supuesto, al municipio, a Horacio, que ya tiene algunos años organizando esta carrera, y obviamente es un ambiente muy familiar, hay mucha actividad, la vibra se siente bonita ese día y ahora, pues, tenemos una temática especial, comentó Alejandra Reyes, presidenta de ARINAC.