¡Corre entre catrinas y catrines! ARINAC anuncia carrera temática en Nogales

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La Carrera Industrial ARINAC 2026 se realizará el sábado 31 de octubre a las 08:00 horas, con competencias de 5 kilómetros, categoría inclusiva, carrera infantil y caminata de 2.5 kilómetros. Esta edición rendirá homenaje a Martha Hernández

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/10/2026 10:46 AM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 10:52 AM.