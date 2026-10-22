Detienen a mujer en Los Encinos; conducía un vehículo con reporte de robo

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Policías municipales detectaron un Chevrolet Gio blanco que circulaba sin luces durante la noche. Al verificar la serie de la unidad en Plataforma México, confirmaron que tenía reporte de robo desde el 6 de octubre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 04:09 PM.