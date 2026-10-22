Detienen a mujer en Los Encinos; conducía un vehículo con reporte de robo

Una mujer que conducía sin luces un vehículo que contaba con reporte de robo fue detenida por la Policía Municipal en horas de la noche por calles de la colonia Los Encinos en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 23:20 horas que elementos de la Policía Municipal al circular por la calle Paraje observaron un vehículo de la marca Chevrolet Gio de color blanco con placas de afiliación, el cual se encontraba circulando con las luces apagadas.
Por tal motivo los agentes le marcaron el alto, abordando a la conductora de nombre Luz N. "N" de 34 años a quien les solicitaron la documentación del vehículo, haciendo mención que no contaba con documento alguno y que muy probablemente las placas con las que circulaba no le pertenecían a la unidad, ya que se lo habían prestado.
Ante la sospecha razonable los oficiales solicitaron verificar la seria en plataforma México, resultando con reporte de robo del pasado 06 de octubre, por lo que la mujer fue detenida en el acto, dando aviso del caso al Centro de Atención Temprana quienes ordenaron que la sospechosa fuera puesta a su disposición y el vehículo fuera trasladado al corralón del C5.