Detienen a mujer por presunta violencia familiar en la colonia Rosarito II

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Una mujer de 28 años fue detenida por la Policía Municipal luego de que presuntamente lanzara piedras contra su pareja y el domicilio de su madre, a quien también habría amenazado de muerte frente a los agentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 04:12 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 04:18 PM.