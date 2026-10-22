Detienen a mujer por presunta violencia familiar en la colonia Rosarito II

Una mujer fue detenida por la Policía Municipal después de que agrediera a pedradas a su pareja y al domicilio de su propia madre a quien amenazó de muerte frente a los agentes en hechos ocurridos en la colonia Rosarito II en Nogales, Sonora.
El reporte de Seguridad Pública detalla que fue a las 19:15 horas que elementos de la policía fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la colonia señalada, donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el lugar los agentes se entrevistaron con la reportante y afectada quien les manifestó que momentos antes su hija tenía una discusión con su pareja, y casi llegaban a los golpes, pero la pareja de su hija optó por mejor retirarse.
La fémina detalló a los agentes que mientras el hombre se retiraba su hija le comenzó a lanzar piedras, para posteriormente comenzar a lanzar las piedras a su casa ocasionando caños, por lo que marcó al 911.
Los oficiales intentaron entablar una conversación con la agresora, pero en todo momento se negó a escucharlos realizando amenazas de muerte en contra de su madre, por lo que fue detenida la de nombre María A. "N" de 28 años de edad.
La agresora fue trasladada al Centro de Atención Temprana con detenido donde quedó a disposición de un Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.