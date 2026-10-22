¡Le encadenó el carro! Mujer es detenida por presuntos daños a vehículo en Nogales

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Una mujer de 59 años fue detenida luego de colocar una cadena de fierro sobre un automóvil estacionado frente a la Asociación Down, en la colonia Unidad Deportiva. El propietario reportó daños en la pintura y la carrocería

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 04:29 PM.