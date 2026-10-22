¡Le encadenó el carro! Mujer es detenida por presuntos daños a vehículo en Nogales

Una mujer fue detenida por la policía preventiva luego de encadenar un carro que para su juicio se estacionó en una zona prohibida dañando la pintura del auto en la colonia Unidad Deportiva en Nogales, Sonora.
Elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la avenida De los Niños de la colonia señalada donde reportaban daños en un vehículo.
En el lugar se entrevistaron con Hugo I. de 49 años, el cual les manifestó que momentos antes dejó estacionado su vehículo tipo sedán marca Nissan modelo 2015 en la vía pública frente a la Asociación Down.
Dijo que entró a los juzgados y al salir observó que su vehículo tenía una cadena de fierro que pasaba por el techo dañando la pintura y carrocería del vehículo, señalando a la mujer quien le dijo haber colocado la cadena.
Los agentes se entrevistaron con Leticia de 59 años, quien confirmó haber colocado la cadena ya que el vehículo se había estacionado en un lugar prohibido ya que existe una lona que dice que está prohibido estacionarse.
La fémina explicó que por ese motivo optó por colocar la cadena que delimita el lugar por encima del vehículo, ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos, dando aviso al Centro de Atención Temprana para el deslinde de responsabilidades.