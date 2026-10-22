Hike Macabro invita a recorrer el Panteón de los Chinos y apoyar a perros en situación de calle

...

La travesía se realizará el 1 de noviembre a las 6:00 de la mañana, rumbo al histórico panteón en Mascareñas. La actividad busca promover el senderismo, apoyar a comunidades rurales y reunir ayuda para alimentar y esterilizar perros vulnerables

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/10/2026 12:10 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 12:13 PM.