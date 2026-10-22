Hike Macabro invita a recorrer el Panteón de los Chinos y apoyar a perros en situación de calle

El colectivo de senderismo Hike Macabro lanzó convocatoria a la comunidad nogalense para una travesía guiada hacia el histórico Panteón de los Chinos, ubicado en las inmediaciones del ejido Mascareñas, al oriente de Nogales. La expedición está programada para el próximo 1 de noviembre en punto de las 6:00 de la mañana, cuya iniciativa busca fortalecer el conocimiento de lugares emblemáticos de la historia local y fomentar el sano esparcimiento en un entorno natural privilegiado.
Melissa Grijalva, integrante de la agrupación, destacó que el propósito principal de estas actividades trasciende la activación física, ya que tienen como premisa coadyuvar en la alimentación, cuidado y castración de perros en condición vulnerable para frenar su reproducción y mejorar su calidad de vida.
Detrás de toda esta aventura trae un apoyo a los animalitos en situación de calle, que como pueden observar, nosotros traemos este proyecto alrededor de nueve meses y con el apoyo de todos sus integrantes lo hemos venido logrando, detalló Grijalva.
Sinceramente estamos muy sorprendidos porque la respuesta de los nogalenses ha sido muy favorable. Ha sido una travesía llena de diversión, no solo poder disfrutar de la naturaleza, de las familias, inclusive tenemos la oportunidad de tener el apoyo económico a residentes del ejido de Mascareñas, que no muchos conocen. En este caso nosotros disfrutamos de la naturaleza y ellos nos ayudan con comida típica a la venta de la misma de la región, manifestó.