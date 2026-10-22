Impulsa la Cuarta Transformación el emprendimiento: Angélica Burgos

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La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación visitó a madres de familia de la colonia El Rastro, quienes elaboran coronas para su venta durante el Día de Muertos, y compartió información sobre programas de apoyo al autoempleo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 04:39 PM.