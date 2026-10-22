Impulsa la Cuarta Transformación el emprendimiento: Angélica Burgos

El fortalecimiento de las familias a través del autoempleo con programas de respaldo para el emprendimiento, ha sido una política permanente de los gobiernos de la Cuarta Transformación, destacó Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, sostuvo una reunión en la colonia El Rastro con madres de familias dedicadas a la elaboración de coronas para la venta durante los festejos del Día de Muertos.
Atendimos la invitación que nos hicieron a través de nuestras redes sociales...para conocer el proceso de elaboración de las tradicionales coronas que este grupo de mujeres madres de familia, realizan para comercializar durante las festividades del día de los Fieles Difuntos, explicó.
Durante el dialogo con los ciudadanos en las colonias que se realiza de forma permanente, refirió, se aprovecha para compartirles del registro como aspirante a la coordinación de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales.
Este ha sido un trabajo permanente como militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)...con recorridos en las colonias para atender e identificar a los militantes y simpatizantes de nuestro instituto político, manifestó.