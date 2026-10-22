Invierten más de un millón de pesos en mejoras para la clínica “El Segurito” de Nogales

Con una inversión reciente de más de un millón de pesos, el Programa Proyecto Nogales, impulsado por la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) Index Nogales, llevó a cabo la entrega oficial de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Participativa 05 AMS-IMSS.
Esta obra de mejora en la infraestructura fue posible gracias a las aportaciones mensuales de 22 empresas que integran este programa de inversión social comunitaria, al resaltar que es la obra número 326 dentro del programa, que acumula inversión general 2 millones 266 mil dólares invertidos desde sus inicios hasta esta fecha.
Cada reunión que tenemos nosotros en Index Nacional, donde están, imagínense, miles de empresas en todo México, y nosotros presumimos la clínica que tenemos de esta especie a nivel nacional, y lo primero que preguntan es cómo, cómo le hicieron realmente para lograr ese acuerdo con el Seguro Social y trabajar en esa modalidad, manifestó Daniel Rivera Ontiveros, presidente de Index Nogales y director del programa.
Quiero agradecer profundamente a las empresas que aportan el dinero, que aportan 65 centavos de dólar por cada trabajador que ellos tienen y, sorprendentemente, tenía yo un dato que Araceli me compartía hace un momento, y Gabriel, yo pensé que eran 32 mil gentes las que se atendían aquí, ¡son 35 mil! Entonces es una bendición para los trabajadores y sus familias, sostuvo Genaro Vecerra Álvarez, director ejecutivo de Index Nogales.
Expresarle nuestro agradecimiento a Proyecto Nogales, a todas las empresas que forman parte de esta membresía. Gracias a todos ustedes, por eso se hizo realidad esta infraestructura, por eso está trabajando, por eso cada día nuestros compañeros entregan el corazón para atender a cada uno de los derechohabientes, expresó la doctora Araceli Viridiana López Pérez, titular de la clínica UMF 5 Participativa.
Prácticamente invertimos un millón de pesos, fue lo que se logró invertir de nueva cuenta en esta clínica, y los resultados creo que todos los pueden ver, se remodelaron techos completamente, se remodelaron todos los baños, quedaron de primera los baños, quedaron muy bonitos, creo que es algo sumamente importante, que los baños reflejan prácticamente el resto del edificio, manifestó Gabriel Armenta.