Invierten más de un millón de pesos en mejoras para la clínica “El Segurito” de Nogales

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Proyecto Nogales e Index Nogales entregaron obras de mantenimiento en la UMF Participativa 05 del IMSS, que brinda atención mensual a unos 4 mil 800 pacientes y beneficia a alrededor de 35 mil trabajadores y sus familias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/10/2026 11:37 AM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 11:41 AM.