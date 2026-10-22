¡Juguetes, disfraces y diversión! Llega a Nogales la Toy Picker Mania Halloween 2026

...

Este 25 de octubre, la plaza del conjunto escultórico a Juárez reunirá a coleccionistas y familias en un evento gratuito con exhibición de juguetes, concurso de disfraces y competencia de chili dogs, de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/10/2026 03:37 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 03:44 PM.