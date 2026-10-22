¡Juguetes, disfraces y diversión! Llega a Nogales la Toy Picker Mania Halloween 2026

Este próximo 25 de octubre la plaza del conjunto escultórico a Juárez, se convertirá en el escenario de la sexta edición de Toy Picker Mania edición Halloween 2026, en donde los amantes del coleccionismo de juguetes se reunirán a mostrar sus colecciones y ofrecer actividades para toda la familia en esta festiva fecha de convivencia de manera gratuita.
En conferencia de prensa el director del IMFOCULTA, Nadir Del Cid, junto a algunos de los organizadores de este evento Francisco Esquer, Mario Roble y Nazareth Galaviz, anunciaron que en esta ocasión las acciones comenzarán desde las 11 de la mañana y terminarán a las 8 de la noche, para que, desde los más pequeños hasta los más grandes, puedan ver los juguetes y disfrutar de las actividades de esta comunidad en Nogales, Sonora.
Es una iniciativa que reúne la creatividad, el coleccionismo, la cultura popular y sobre todo la convivencia familiar. Es muy importante este tipo de eventos desarrollados porque las familias conviven y crean esa cohesión social tan importante, mencionó el director del IMFOCULTA.
De la misma forma los organizadores explicaron que el principal objetivo es promover que los más jóvenes y también los adultos se reencuentren con aquel juguete o hobby que en su momento, les ayudo a desarrollar su creatividad, siempre en un ambiente sano y que promueva precisamente el fortalecimiento de los lazos familiares, con miras a que en el futuro este pasatiempo crezca a mayores niveles.
Queremos que Nogales algún día sea sede de un evento grande de este tipo de coleccionismo, todo tipo de cultura. Entonces, ese es el plan. Es la meta que tengo y tenemos con mis compañeros, que algún día Nogales sea una sede para algo así. Y con la ayuda de todos ustedes, lo vamos a hacer, comentó Francisco Esquer.