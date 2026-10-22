Julia Huerta reafirma su participación en el proceso interno de Morena en Nogales

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La aspirante a la Coordinación Municipal de la Transformación y la Soberanía Nacional expresó su confianza en el proceso interno y aseguró que continuará trabajando por el movimiento y la ciudadanía, con énfasis en el papel de las mujeres en la política

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 04:52 PM.