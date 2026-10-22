Julia Huerta reafirma su participación en el proceso interno de Morena en Nogales

Se ratifica a Julia Huerta dentro del proceso interno de Morena, un paso decisivo orientado a fortalecer el trabajo territorial de cara al proceso electoral de 2027, cuyo perfil se posiciona como una seria aspirante a la Coordinación de la Transformación y la Soberanía Nacional en la ciudad de Nogales.
Este avance es el reflejo de una premisa inquebrantable que ha mantenido a lo largo de su carrera: el compromiso ineludible de hacer lo correcto a favor del pueblo, considerado la base primordial del movimiento. Julia Huerta ha forjado este camino demostrando transparencia y capacidad, primero al frente de las finanzas municipales en la Tesorería del Ayuntamiento, un encargo de alta responsabilidad y sujeto al escrutinio público permanente, y actualmente consolida un fuerte liderazgo político ante la ciudadanía como para las y los militantes y simpatizantes de Morena.
Julia Huerta reafirmó su postura frente a esta etapa política, asegurando que confía verdaderamente en el proceso interno en el que está debidamente registrada, así como en las instituciones de su partido. La aspirante dejó claro que su equipo continuará trabajando y haciendo lo que les corresponde, ya que lo más importante es presentar resultados concretos al movimiento y a la ciudadanía. Además, resaltó que el fin de cada uno de los participantes es mejorar Nogales, así como defender la Cuarta Transformación y la soberanía.
Al reflexionar sobre el significado de la premisa “es tiempo de mujeres” dentro de la convocatoria, Julia Huerta la calificó como algo “importantísimo”, al explicar que este concepto no se limita a un discurso sobre posiciones políticas, sino que es un mensaje directo para las niñas y las futuras generaciones que vienen detrás. Ellas son quienes heredarán el municipio y quienes harán frente a lo que venga, por lo que deben tener la certeza de que pueden llegar a ser presidentas del partido, del país, presidentas municipales o lo que deseen ser.
Con una visión de trabajo, honestidad y la firme convicción de abrir camino para las próximas generaciones, Julia Huerta reafirma su compromiso de seguir construyendo un mejor Nogales de la mano de los principios de Morena.