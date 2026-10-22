Julia Huerta respalda Paquete Económico 2027 de Claudia Sheinbaum

...

La ex tesorera municipal de Nogales destacó la proyección de ingresos por 10.6 billones de pesos y el enfoque en programas sociales e infraestructura. También llamó a revisar cómo se distribuirán los recursos entre los municipios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 11:29 AM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 11:31 AM.