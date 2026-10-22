Julia Huerta respalda Paquete Económico 2027 de Claudia Sheinbaum

Julia Huerta, militante de Morena, aspirante a la Coordinación de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales y extesorera del Ayuntamiento, manifestó su respaldo institucional al Paquete Económico 2027 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto económico contempla una proyección de 10.6 billones de pesos, lo que representa un incremento de 1.1% en términos reales respecto al ejercicio fiscal 2026.
Desde su expertise financiero y municipalista, Julia Huerta destacó que el paquete económico mantiene una visión muy responsable de las finanzas públicas, priorizando en todo momento el bienestar de las familias mexicanas. La exfuncionaria celebró la premisa de la política de ingresos federales, la cual continuará con el fortalecimiento de la recaudación y el combate a la evasión fiscal, sin crear nuevos impuestos.
Se trata de recaudar mejor mediante una mayor eficiencia recaudatoria, no de trasladar una mayor carga tributaria a quienes ya cumplen con sus obligaciones. Esta proyección refleja una clara posición de disciplina financiera propia de los gobiernos de izquierda, señaló Julia Huerta, desde la visión de respaldo a la política pública impulsada por la 4T con la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo territorial que encabeza desde Nogales en favor del movimiento.
Como aspirante a coordinar los esfuerzos de la Transformación en Nogales, Julia Huerta resaltó la necesidad de analizar este presupuesto desde una perspectiva municipalista. Detalló que es fundamental revisar cómo se fortalecen las participaciones, las aportaciones y los mecanismos de coordinación presupuestal con los gobiernos locales.
Es prioritario que los municipios tomen grandes decisiones presupuestales y que estas se conviertan en resultados concretos que mejoren la vida de las y los ciudadanos; esto debe traducirse en agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado, seguridad y mejores servicios públicos que generen mayor bienestar a través de ayudas sociales, puntualizó la aspirante.