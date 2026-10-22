“La lucha no es sola, es de todas”: unen voces contra el cáncer de mama en Nogales

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Sobrevivientes de Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, participaron en un conversatorio binacional sobre prevención, apoyo emocional y atención integral. Salud Municipal anunció que continuará acercando servicios médicos gratuitos y acompañamiento especializado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 11:19 AM.