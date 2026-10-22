“La lucha no es sola, es de todas”: unen voces contra el cáncer de mama en Nogales

Con la participación de sobrevivientes de cáncer de mama de Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, la Dirección de Salud Municipal realizó el conversatorio “La lucha no es sola, es de todas”, un encuentro binacional enfocado en el acompañamiento emocional, la prevención y la atención integral de las mujeres que enfrentan esta enfermedad.
La actividad, desarrollada en el Museo de Arte de Nogales (MUAN), formó parte de las acciones conmemorativas de octubre, Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, y contó con la participación del doctor José Manuel Gaytán Galindo, médico ginecólogo y tanatólogo, quien abordó la importancia del acompañamiento profesional durante el diagnóstico, tratamiento y recuperación.
Durante el encuentro, el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, destacó la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención y promover el cuidado integral de la salud de las mujeres, al señalar que su bienestar también tiene un impacto directo en las familias y en la sociedad.
Como parte del programa, el especialista impartió un taller sobre los principios éticos de la atención médica y las repercusiones psicológicas y sociales de las enfermedades de alto impacto. Explicó que comunicar un diagnóstico delicado requiere preparación, empatía y sensibilidad, debido a que la manera en que se transmite la información puede influir significativamente en la respuesta emocional de las pacientes y sus familias.
Desde el enfoque tanatológico, Gaytán Galindo señaló que las pérdidas no se relacionan exclusivamente con el fallecimiento de un ser querido, sino también con los cambios físicos, la pérdida de capacidades y las transformaciones que una enfermedad puede provocar en la vida cotidiana.
En este sentido, resaltó la importancia de reconocer las emociones, afrontar la incertidumbre y desarrollar herramientas que permitan a las personas adaptarse a nuevas circunstancias sin minimizar sus experiencias.
Una de las reflexiones centrales de su intervención fue la expresión “reasignarse, no resignarse”, mediante la cual invitó a las asistentes a encontrar nuevos significados en sus vivencias, reconocer sus fortalezas y avanzar en sus procesos personales desde la aceptación y el acompañamiento emocional.
El carácter binacional del conversatorio permitió reunir a sobrevivientes de ambos lados de la frontera, quienes compartieron experiencias y reflexiones en un ambiente de solidaridad, comprensión y apoyo mutuo, fortaleciendo los vínculos entre las comunidades de Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona.
Por su parte, la directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, reiteró el compromiso de mantener acciones permanentes de prevención y atención integral, mediante el acercamiento de servicios médicos gratuitos y acompañamiento especializado.
Este es uno de los compromisos que mantendremos vigentes: acercar mensualmente servicios médicos gratuitos, con la participación de especialistas en ginecología, tanatología y psicología, para brindar atención y respaldo a las sobrevivientes de cáncer, así como fortalecer las acciones preventivas en beneficio de la salud femenina, expresó.