Nogales cumple 144 años de historia ferroviaria: convocan a recordar su origen

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El cronista Julio César Sarmiento invita a estudiantes y ciudadanos a conmemorar este domingo 25 de octubre el aniversario de la colocación del primer clavo de la vía internacional, acontecimiento que marcó el nacimiento de la ciudad fronteriza

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/10/2026 03:35 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 03:37 PM.