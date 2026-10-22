Nogales cumple 144 años de historia ferroviaria: convocan a recordar su origen

El nacimiento de una ciudad entera se forjó sobre los rieles de acero hace más de un siglo, cuando un ambicioso proyecto logro conectar comercialmente a México con los Estados Unidos, por lo que ese 25 de octubre se cumplen exactamente 144 años del histórico encuentro entre dos locomotoras que marcó la inauguración con el primer clavo de vía internacional entre ambos Nogales.
Para conmemorar la colocación de aquel primer clavo en 1882, el cronista de la ciudad de Nogales, Julio Cesar Sarmiento, convoca a estudiantes y ciudadanos a recordar este hito fundacional, ya que esta fecha remarcó no debe de quedar en el olvido, ya que definió el destino de la región y lo que hoy conocemos como esta gran frontera.
Pero si nace Nogales es por el ferrocarril, en realidad el nacimiento de Nogales se les debe a los proyectos del ferrocarril. Ya con el proyecto del ferrocarril se decreta la instalación de la aduana desde 1880 que le da origen al nacimiento de Nogales, indicó el cronista.
el festejo conmemorativo se llevará a cabo este domingo a las 09:00 horas en la parte alta del Museo de Arte, justo a la altura donde se encontraron las maquinas originales frente a la histórica cañada de la colonia Buenos Aires, por lo que la reunión servirá tanto para honrar el pasado, como para charlar sobre el controvertid nuevo proyecto del túnel ferroviario que se desarrolla en la ciudad.
Lo estamos invitando a través de los medios de comunicación, a través del cronista y por supuesto a través del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes. Será un encuentro si no casual porque finalmente celebramos el 144 aniversario de la inauguración del ferrocarril. Podríamos convivir algunos nogalenses interesados en la historia de Nogales, enunció.