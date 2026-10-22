Nogales mantiene estables los empleos en la maquila pese a la incertidumbre comercial

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Daniel Rivera Ontiveros, presidente de Index Nogales, destacó que la industria maquiladora local ha conservado sus puestos de trabajo y mantiene expectativas favorables ante la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/10/2026 12:03 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 12:07 PM.