Nogales mantiene estables los empleos en la maquila pese a la incertidumbre comercial

La industria maquiladora de exportación en Nogales enfrenta un panorama de expectativas ante los próximos comicios electorales en Estados Unidos y la renegociación del acuerdo comercial binacional. Daniel Rivera Ontiveros, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, expuso la situación actual del sector, donde prevalece la confianza empresarial sobre la renovación de este tratado vital para el desarrollo económico regional.
A pesar de la incertidumbre política, los recientes ajustes comerciales estadounidenses beneficiaron de manera directa a México, al precisar que, esta coyuntura consolidó al país como el proveedor principal del mercado norteamericano, cuya premisa fortalece la competitividad de las plantas de manufactura instaladas en la frontera; las empresas locales observan estos movimientos como una oportunidad para afianzar su liderazgo industrial.
Ahorita se está suscitando precisamente con los cambios, las elecciones que se avecinan próximamente en Estados Unidos, sí hay una situación de incertidumbre, exactamente qué es lo que va a pasar. Tenemos el acuerdo binacional, ahorita de la renovación, el acuerdo con Estados Unidos, tenemos buenas expectativas, tenemos la confianza de que sí se va a lograr renegociar nuevamente ese acuerdo y eso es benéfico para nosotros, dijo.
En materia laboral, el líder del sector expuso que el municipio de Nogales reporta una estabilidad notable que contrasta con otras regiones, ya que la plantilla de trabajadores en la localidad se mantiene intacta, sin registrar las reducciones de personal que afectaron a otras zonas del estado y del país; calificó esta retención de talento como una verdadera bendición para la economía de la ciudad.
Nogales en cuestión de cantidad de empleos, afortunadamente nos hemos mantenido, no ha disminuido los empleos, Nogales se sigue manteniendo y eso es algo que, lo voy a decir así, es una bendición para Nogales que nuestro empleo se mantenga estable, porque no es la misma situación actualmente para el resto del estado o para el resto del país. Sí ha habido disminución de empleos, principalmente en el sector de la industria de exportación, aunque han incrementado el total de las exportaciones a nivel nacional, sostuvo.
Como Presidente de Index Nogales reiteró su compromiso con el bienestar integral de la fuerza laboral y la asociación trabaja de forma constante para que los empleados reciban el apoyo necesario y accedan a beneficios tangibles, al precisar que, la operación de espacios de salud, como la clínica participativa AMS-IMSS, representan una prueba clara de esta responsabilidad social corporativa.
Pues que sigan teniendo la confianza en la industria maquiladora de Nogales, la industria maquiladora, y principalmente la sucesión de Nogales, trabajamos con todos nuestros socios para que nuestros empleados se sientan apoyados, se sientan con todos los beneficios que necesitan, manifestó.