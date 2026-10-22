¡Orgullo nogalense! Alumnos del Cecytes Nogales II triunfan en el Premio Municipal de la Juventud

El plantel Cecytes Nogales II consolida su liderazgo educativo a través del impulso de iniciativas de alto impacto formativo para sus alumnos, al conquistar disciplinas del Premio Municipal de la Juventud, expuso el director de la institución, Maestro José María Velderrain Galaviz, al compartir con orgullo los resultados de un modelo de atención integral que prioriza el talento, la disciplina y los valores de la juventud nogalense.
En el ámbito de la excelencia escolar, la comunidad celebra el triunfo de la estudiante Mía Gutiérrez, ganadora del primer lugar en la categoría de Logro Académico. El Instituto Nogalense de la Juventud entregó este máximo galardón para reconocer su trayectoria perfecta y sus victorias previas en diversos concursos estatales y nacionales de conocimiento.
A la par de los éxitos teóricos, el compromiso ecológico del plantel rinde frutos tangibles con el proyecto del invernadero escolar, donde las alumnas Alexa Guadalupe Barrón Urías, Alejandra Beltrán González, Citlalli Guadalupe Jatomea Valdez y Carolina Solano Torres destacan en la categoría de Cuidado del Medio Ambiente gracias a su dedicación al cultivo de vegetales frescos y a la producción sustentable de fertilizante orgánico.
Agregó que estos resultados reflejan el esfuerzo continuo y la vocación de la plantilla docente de la institución, al precisar de manera especial una felicitación a la maestra Guadalupe Hernández y a los profesores Heriberto Gálvez y Jesús Eduardo Leyva, quienes asumen la responsabilidad de orientar y acompañar el desarrollo de los jóvenes.
Sostuvo que el éxito de estas iniciativas requiere la colaboración constante de toda la comunidad escolar, por ello, las autoridades educativas agradecen profundamente a las madres y padres de familia por su respaldo incondicional para habilitar estos espacios de crecimiento personal y profesional.
Con estos logros, Cecytes Nogales II reafirma su misión como un semillero de ciudadanos responsables y preparados para los retos del futuro, donde, desde la visión directiva se demuestra que el trabajo en equipo, la perseverancia y el talento local transforman vidas y enorgullecen a toda la sociedad fronteriza.