¡Orgullo nogalense! Alumnos del Cecytes Nogales II triunfan en el Premio Municipal de la Juventud

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Estudiantes del plantel destacaron en las categorías de Logro Académico y Cuidado del Medio Ambiente. La institución reconoció el talento, la dedicación y el trabajo en equipo de su comunidad escolar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/10/2026 11:57 AM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 11:59 AM.