¡Prepárate para el Día de Muertos! Nogales tendrá feria con música, danza y concurso de catrinas

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA), llevará a cabo la Feria del Día de Muertos Nogales 2026, con un programa que incluirá música en vivo, danza folclórica, concursos, exposiciones y actividades culturales dirigidas a toda la familia.
La celebración, impulsada por la administración que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, tiene como propósito preservar las tradiciones mexicanas, fortalecer la identidad cultural y ofrecer espacios de convivencia donde las nuevas generaciones puedan conocer y valorar una de las festividades más representativas del país.
Las actividades se desarrollarán principalmente en el foro de la feria, ubicado en la calle Reforma, esquina con 23 de Mayo, en la colonia Del Rosario, donde se contará con la participación de artistas locales, agrupaciones musicales, academias y talleres culturales.
El programa comenzará el jueves 29 de octubre con la exhibición y el concurso de altares de muertos en las instalaciones de IMFOCULTA, en el Centro Cultural Los Nogales (CECUN). La inauguración está prevista para las 5:00 de la tarde, seguida de un recorrido por los altares participantes, su evaluación y la ceremonia de premiación. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 2 de noviembre, de acuerdo con los horarios establecidos por el recinto.
Durante el viernes 30 y sábado 31 de octubre se ofrecerán diversas presentaciones artísticas y musicales, con la participación de Erik Estrada, Niuler Band, Los Boomers, Ivanna Lluvias y Malditos Santos, además de agrupaciones de danza folclórica y otras expresiones culturales.
Uno de los acontecimientos centrales tendrá lugar el domingo 1 de noviembre con la tradicional Procesión del Día de Muertos, cuyo recorrido iniciará en la intersección de las calles Internacional y Reforma, con dirección al Panteón Nacional y al foro de la feria.
La jornada continuará con las presentaciones de Semilla Escénica, el Grupo de Danza Folclórica Ernesto López, La Macabrona Podcast, Ivanna Lluvias e Isaac Esqueda, entre otros participantes.
El lunes 2 de noviembre, las actividades concluirán con el concurso de catrinas, espectáculos musicales y presentaciones de danza folclórica. Entre los artistas contemplados se encuentran Manuel Zazueta, JAVI Hernández, la agrupación de danza folclórica Yazicue del Colegio de Bachilleres (COBACH), Elisa Ruiz Valderrain y Los Franky’s.
A través de esta celebración, el Gobierno de la Ciudad y el IMFOCULTA buscan mantener vigente el significado del Día de Muertos como una expresión de memoria, identidad y respeto hacia quienes han fallecido, al tiempo que promueven la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales.
Se invita a las familias nogalenses y a los visitantes de la región a disfrutar de esta festividad, conocer las distintas expresiones culturales y participar en las actividades programadas.
El programa completo puede consultarse en los siguientes enlaces:
Programa digital:
https://heyzine.com/flip-book/c81dc7beb9.html
Facebook:
https://www.facebook.com/share/p/18kZHaBCLo/
Instagram:
https://www.instagram.com/p/Dex28aIiTd3/