¡Prepárate para el Día de Muertos! Nogales tendrá feria con música, danza y concurso de catrinas

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Del 29 de octubre al 2 de noviembre, la Feria del Día de Muertos Nogales 2026 ofrecerá conciertos, altares, danza folclórica, concursos y la tradicional procesión para disfrutar en familia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 12:25 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 12:31 PM.