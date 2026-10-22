Privan de la libertad a motociclista y lo golpean en lote baldío de Nogales

Un motociclista fue privado de su libertad por sujetos que lo subieron a la fuerza a un vehículo para llevarlo a un lote baldío en el fraccionamiento Asturias donde lo golpearon dejándolo mal herido en Nogales, Sonora.
El reporte oficial indica que fue a las 03:04 horas que agentes municipales se trasladaron a la calle Mérida del fraccionamiento señalado, donde reportaban a una persona lesionada.
Al estar constituidos en el lugar los oficiales se entrevistaron con Manuel de 36 años, el cual les manifestó que aproximadamente a la media noche conducía su motocicleta por la calle Padre Nacho, cuando lo abordaron varios sujetos que viajaban en un auto sedan de color blanco.
Dijo que los agresores lo subieron a la unidad y lo trasladaron hasta un lote baldío del fraccionamiento Asturias donde comenzaron a golpearlo en varias partes del cuerpo para después retirarse, por lo que él caminó hasta el lugar del llamado para pedir ayuda.
Fueron paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.