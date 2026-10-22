Privan de la libertad a motociclista y lo golpean en lote baldío de Nogales

...

Un hombre de 36 años denunció que varios sujetos lo obligaron a subir a un automóvil sedán blanco y lo trasladaron a un terreno baldío del fraccionamiento Asturias, donde lo golpearon. Paramédicos lo llevaron al hospital para recibir atención médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 04:23 PM.