Retienen a empleado del IMSS por presunto robo de cableado eléctrico

Un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue retenido por la seguridad del lugar y entregado a las autoridades al ser sorprendido con cableado eléctrico robad en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial, fue a las 14:09 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital General de Zona No. 5 del IMSS, en la colonia Siglo XXI, donde reportaban a un empleado retenido por robo.
En el lugar, los agentes se entrevistaron con el jefe del área de conservación del hospital, quien manifestó que momentos antes había sido alertado por el guardia de seguridad sobre el empleado de mantenimiento de refrigeración, de nombre Saúl “N”, ya que traía en su poder una bolsa con aproximadamente 20 metros de cableado eléctrico.
Detalló que, momentos antes, había sorprendido al señalado cuando arrojó hacia el cerco que colinda con la calle De los Transportistas dicho material dentro de la bolsa.En el acto, los agentes arrestaron al presunto ladrón, quien fue trasladado al Centro de Atención Temprana, donde quedó a disposición de un Ministerio Público.