Retienen a empleado del IMSS por presunto robo de cableado eléctrico

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Un trabajador de mantenimiento del Hospital General de Zona No. 5 fue sorprendido con aproximadamente 20 metros de cable. La seguridad del hospital lo retuvo y posteriormente fue entregado a la Policía Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 10:30 AM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 10:34 AM.