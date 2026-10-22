Trabajadores del IMSS mantienen protestas y preparan megamarcha nacional para el 30 de octubre

Los trabajadores del IMSS de esta frontera de Nogales, aseguraron en su última manifestación del pasado miércoles que continuaran con las marchas en todo el país ya que siguen inconformes con el aumento salarial además de exigir la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
El pasado miércoles por la tarde decenas de trabajadores sindicalizados se dieron cita de nueva cuenta en la plaza Maquina 501 donde hicieron púbico sus reclamos.
La enfermera auxiliar y una de las líderes del movimiento local Iris Avilés informó que están convocados a la ciudad de México para ser parte de la mega marcha programada a nivel nacional del próximo 30 de octubre y dio detalles al respecto.
Las marchas continúan porque la pésima negociación sindical sigue, el aumento anterior era el 6.8 y el actual que nos están ofreciendo fue de un 8.0., este aumento no va directo al salario tabular, sino al concepto 0.11 y al tabular, que es el 0.02.
Solo hubo una diferencia de un 1.2 en esta negociación entonces, si antes el aumento para mi categoría, que es una auxiliar de enfermería, era del 12.42 pesos ahora aumentó a 14.83 pesos por día.
Además de que no es solamente un aumento salarial lo que estamos buscando, sino que nuestro dirigente Nacional nos convoque a un congreso extraordinario para poder hacer las negociaciones pertinentes y modificar algunas cuestiones como estatutos que se aprobaron en el congreso anterior y pues sobre todo la destitución del doctor Rafael Olivos.
Solo hubo una diferencia de un 1.2 en esta negociación entonces, si antes el aumento para mi categoría, que es una auxiliar de enfermería, era del 12.42 pesos ahora aumentó a 14.83 pesos por día.
Además de que no es solamente un aumento salarial lo que estamos buscando, sino que nuestro dirigente Nacional nos convoque a un congreso extraordinario para poder hacer las negociaciones pertinentes y modificar algunas cuestiones como estatutos que se aprobaron en el congreso anterior y pues sobre todo la destitución del doctor Rafael Olivos.
Los trabajadores exigen 10 por ciento de aumento directo, mejores condiciones laborales, abasto de insumos y cambios en la dirigencia sindical.
Por su parte Rafael Olivos Hernández, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social reconoció públicamente en su momento el triunfo del “no” en la consulta salarial y anunció que solicitaría reabrir negociaciones con el IMSS.
Afirma que su elección fue democrática y que su periodo debe respetarse hasta 2030 señala que solo renunciaría si los estatutos lo permiten y llama a retomar las mesas de diálogo y resolver las inconformidades mediante los mecanismos sindicales.