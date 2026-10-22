Trabajadores del IMSS mantienen protestas y preparan megamarcha nacional para el 30 de octubre

...

Personal sindicalizado de Nogales anunció que continuará las movilizaciones contra la propuesta de aumento salarial y exigirá mejores condiciones laborales, abasto de insumos y la destitución del dirigente nacional del SNTSS, Rafael Olivos Hernández

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/10/2026 03:57 PM.
En Nogales y editada el 22/10/2026 04:00 PM.