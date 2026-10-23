Acuerdan morenistas unión

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Aspirantes de Morena se reunieron para promover el diálogo y el respeto durante el proceso interno. Marcela Valenzuela, MAVAL, destacó que el proyecto de la Cuarta Transformación debe estar por encima de las aspiraciones personales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 03:51 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 03:52 PM.