Acuerdan morenistas unión

En un ejercicio de madurez política y compromiso con el movimiento, se llevó a cabo un encuentro entre aspirantes a la Coordinación Municipal de Morena en Nogales, donde se destacó la importancia de mantener la unidad, el diálogo y el respeto como pilares fundamentales para continuar fortaleciendo el Proyecto de la Cuarta Transformación.
Durante este acercamiento, la diputada local y aspirante a la Coordinación Municipal, Marcela Valenzuela - MAVAL, fue enfática al señalar que la unidad debe estar por encima de cualquier interés personal o aspiración legítima, privilegiando en todo momento los principios y objetivos que dan identidad a Morena.
Aquí lo más importante es la unidad de nuestro movimiento. Las aspiraciones son legítimas, pero el proyecto de transformación es más grande que cualquier persona. Debemos caminar con respeto, madurez y compromiso, porque nos une una misma causa: seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, expresó Marcela MAVAL.
Marcela MAVAL reiteró que serán la unidad, el respeto y la convicción los que deben guiar cada paso de este proceso interno, poniendo siempre por delante el proyecto colectivo de Morena.
Al encuentro asistieron las y los aspirantes a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nogales: