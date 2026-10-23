Arcos Carreteros de Nogales contribuyen a recuperar vehículos robados

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Entre enero y la primera quincena de octubre de 2026, el sistema instalado en la frontera de Nogales registró 108 casos de éxito, equivalentes al 13.5% del total estatal

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/10/2026 05:11 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 05:14 PM.