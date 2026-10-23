Arcos Carreteros de Nogales contribuyen a recuperar vehículos robados

Cada año, cientos de vehículos con reporte de robo son localizados y asegurados por autoridades estatales y municipales gracias a la tecnología de los Arcos Carreteros instalados en distintos puntos estratégicos de Sonora.
En este contexto, la infraestructura ubicada en la frontera de Nogales concentra el 13.5 por ciento de los casos de éxito registrados en la entidad.
Los Arcos Carreteros constituyen una herramienta tecnológica mediante la cual la Policía Estatal trabaja de manera coordinada con las corporaciones preventivas de los municipios sonorenses.
En Nogales, este sistema ha contribuido con el 13.5 por ciento del total de casos exitosos atendidos a nivel estatal, consolidándose como una infraestructura fundamental para la vigilancia y el control de la franja fronteriza.
Este sistema forma parte de la infraestructura tecnológica de seguridad pública del estado y desempeña un papel esencial en las labores de inteligencia operativa, vigilancia y control del tránsito vehicular en accesos y salidas de las principales ciudades, así como en carreteras estatales y federales.
Actualmente, la red estatal está integrada por 26 Arcos Carreteros estratégicamente distribuidos en distintos puntos de Sonora.
De acuerdo con datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y la primera quincena de octubre de 2026, el Arco Carretero ubicado en la frontera de Nogales registró 108 casos de éxito, lo que representa un promedio de 11.3 casos por mes. En el mismo periodo, a nivel estatal se contabilizaron 797 casos de éxito atendidos.
Cuando una unidad reportada circula por alguno de los puntos monitoreados, el sistema genera una alerta automática al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), permitiendo la activación inmediata de operativos coordinados para su localización, aseguramiento y, en su caso, la detención de los responsables.
Las estadísticas de Seguridad Pública de Nogales indican que, de enero al mes de octubre se reportó el robo de 140 vehículos. Durante ese mismo periodo, las autoridades lograron localizar y recuperar 112 unidades.
Varios de estos aseguramientos fueron posibles gracias a la coordinación operativa entre las corporaciones policiales y el C5i, apoyadas por la tecnología de los Arcos Carreteros. Esta herramienta ha permitido recuperar vehículos con reporte de robo tanto en municipios de Sonora como en otras entidades del país, fortaleciendo las acciones de seguridad y combate al delito.