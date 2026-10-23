Buscan una ciudad más segura para ciclistas y peatones en Nogales

El Instituto Tecnológico de Nogales fue sede del XII Congreso Internacional de Urbanismo y Desarrollo Sustentable, un espacio vital para el análisis de la movilidad en la ciudad. Profesionales y ciudadanos se reunieron con el fin de debatir alternativas al uso del automóvil y repensar el diseño del espacio público; Este tipo de foros permite plantear soluciones directas a los problemas viales diarios.
Entre los invitados destacó Luis Valle Cordero, arquitecto y reconocido activista de movilidad urbana en Hermosillo. Su trayectoria cobra notoriedad por su compromiso constante con el uso de la bicicleta, interés respaldado por su experiencia en travesías internacionales, como su conocido viaje por la Patagonia. Durante su ponencia "Exploración de ciclismo urbano", instó a la sociedad a normalizar la presencia de ciclistas en las calles para crear un entorno seguro.
Entonces, todos tenemos que aprender a convivir, por supuesto, y a conducir mejor bicicletas y coches, pero tenemos que ser conscientes del arma que lleva entre las manos un vehículo que no ocurre de la misma forma con una bicicleta, manifestó Luis Valle Cordero.
Sergio Ramos Aguayo, presidente del Colegio de Arquitectos, manifestó la urgencia de buscar nuevas formas de traslado cotidiano. En su análisis, enfatizó que la ciudad es un punto de encuentro donde todos los seres vivos convergen, por lo que resulta imperativo crear leyes inclusivas. Su visión propone ciudades diseñadas para las personas, sin depender exclusivamente del vehículo motorizado.
Donde todos convergemos dentro de un espacio de ciudad se llama el espacio público y el espacio público son todas las calles donde ricos y pobres, animales y todo ser vivo nos encontramos, señaló.
Me parece que esto es muy importante y necesario, sobre todo para carreras como el urbanismo, donde se diseña para el usuario. Y las personas, pues, tienen que involucrarse y tenemos que tomarlas en cuenta para que se pueda diseñar para ellos, dijo.
En suma, reafirmaron que la transformación urbana requiere voluntad conjunta de todos los sectores de la población, donde, autoridades, especialistas y ciudadanos deben colaborar para implementar estrategias eficaces de adaptación. Solo con educación y empatía se logrará una convivencia vial armónica para los habitantes de la frontera.