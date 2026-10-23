Buscan una ciudad más segura para ciclistas y peatones en Nogales

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El XII Congreso Internacional de Urbanismo y Desarrollo Sustentable reunió a especialistas, arquitectos y clubes ciclistas en el Instituto Tecnológico de Nogales para debatir sobre movilidad urbana, convivencia vial y espacios públicos diseñados para las personas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/10/2026 05:38 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 05:41 PM.