Cinco familias de Nogales estrenan vivienda digna con inversión de más de un millón de pesos

Tras vivir en condiciones que no los protegían de las inclemencias del tiempo, este viernes cinco familias nogalenses, tienen un nuevo espacio, elaborado con materiales resistentes y servicios básicos.
Este cambio de vida se logró mediante una inversión estatal de aproximadamente 1 millón 140 mil pesos, ejecutada a través de los programas de COVES, representados por su director Abel Sierra, en coordinación con Aracely García, directora de Bienestar Social en Nogales, con construcciones de 22 metros cuadrados, que se distribuyeron 4 en la colonia Solidaridad y una más en Flores Magon.
Estamos aquí en representación de ellos, entregando 5 viviendas, donde ya la beneficiada se hizo un sueño realidad, gracias a Dios, por este proyecto y este programa de vivienda totalmente nueva, para quitar donde estaban viviendo, para tener una vivienda digna, mencionó Abel Sierras de COVES.
Los beneficiados con estos servicios fueron seleccionados mediante un estudio socioeconómico, el cual permitió discernir a las personas con mayor vulnerabilidad, además de que se encuentren pendientes a los anuncios de estas dependencias, para poder formar parte de los apoyos.
Nosotros como gobierno del estado trabajamos junto con el municipio, es un trabajo arduo en coordinación y en equipo, tanto la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también nos acompaña para transparentar todo recurso, indicó.