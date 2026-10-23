Cinco familias de Nogales estrenan vivienda digna con inversión de más de un millón de pesos

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Familias de las colonias Solidaridad y Flores Magón recibieron viviendas nuevas con baño equipado y servicios básicos, mediante una inversión estatal de aproximadamente un millón 140 mil pesos para mejorar sus condiciones de vida

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/10/2026 03:38 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 03:40 PM.