Demuelen en Nogales inmuebles abandonados por riesgos sanitarios y estructurales

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Autoridades municipales han intervenido más de 18 propiedades desde junio de 2025, como parte de un programa que acumula 35 expedientes. Las demoliciones se realizan mediante procedimientos administrativos y en coordinación con distintas dependencias para proteger a la población

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/10/2026 03:25 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 03:28 PM.