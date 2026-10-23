Demuelen en Nogales inmuebles abandonados por riesgos sanitarios y estructurales

Viviendas abandonadas con más de 60 años de antigüedad y predios convertidos en basureros clandestinos o refugios para actos ilícitos están siendo intervenidos y demolidos en Nogales, ya que con esta medida se busca eliminar definitivamente los focos de infección y el riesgo de colapsos estructurales que amenazan la seguridad de peatones y automovilistas en diversas zonas de la ciudad.
Desde el arranque de este programa en junio de 2025, las autoridades han logrado integrar 35 expedientes, logrando hasta la fecha la demolición de más de 18 inmuebles conflictivos, trabajos que se realizan a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, encabezada por Juan Manuel Ruiz, en coordinación con Protección Civil, Imagen Urbana, Sindicatura y Seguridad Publica.
Queremos evitar ese tipo de riesgos para las familias de nuestra ciudad, y también los basureros clandestinos. Los basureros clandestinos, tenemos muchas viviendas, te puedo mencionar, por decir nada más un ejemplo, Buenos Aires, Héroes, Los Tapiros, Colonia Encinos, Cajeme, son varias colonias en donde hay inmuebles que ya tienen muchos años abandonados y que se han convertido en un basurero clandestino, comentó el director.
Los gastos generados por la demolición y limpieza se convierten en un crédito fiscal municipal, lo que significa que los propietarios deberán saldar esta deuda y el predial atrasado si en el futuro intentan realizar algún trámite o transmitir la propiedad, de la misma forma indicó que ya se tienen programadas nuevas demoliciones para la colonia Héroes, por lo que el director invitó a los ciudadanos a reportar estos sitios a través del 911, Protección Civil o por medio de las plataformas digitales del municipio.
Estas notificaciones y estos procedimientos nacen a raíz de que Familias Nogalenses y también Protección Civil nos ha remitido, vía oficio, esas denuncias y así las estamos atendiendo con mucha responsabilidad, indicó.