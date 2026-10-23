Desplegarán 100 policías por la Feria del Día de Muertos

Un total de 100 elementos de Seguridad Pública Municipal participarán en el operativo especial de vigilancia y prevención que se implementará durante la Feria del Día de Muertos y las tradicionales visitas a los panteones de Nogales, con el propósito de mantener el orden, reforzar la seguridad y facilitar la circulación de peatones y automovilistas en las zonas de mayor afluencia.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal informó que el personal será distribuido en los tres turnos operativos para mantener una presencia constante durante las festividades, mediante acciones coordinadas entre Policía Municipal, Tránsito Municipal y Policía Auxiliar.
El dispositivo contempla la participación de 40 agentes de Policía Municipal, 20 elementos de Tránsito y 30 de Policía Auxiliar, además de personal de mando y coordinación, quienes estarán asignados a puntos estratégicos para atender cualquier eventualidad.
Las labores serán supervisadas por el comisario general de Seguridad Pública Municipal, Luis Arturo Corrales Ley; el comisario en jefe, Samuel Humberto Mendoza Velázquez; el comandante operativo, Gerardo Castro Cota; el comandante de Tránsito Municipal, Eliseo Estrada Muñiz, y el comandante de Policía Auxiliar, Jesús Guillermo Gómez Jiménez.
Como parte de las estrategias preventivas, se realizarán recorridos a pie en el interior de los cementerios y en las instalaciones de la Feria del Día de Muertos, con el objetivo de mantener una vigilancia cercana y brindar atención oportuna a los asistentes.
Asimismo, se instalarán tres torres de vigilancia en puntos estratégicos para ampliar la capacidad de observación y fortalecer las labores de prevención en los espacios donde se espera una mayor concentración de personas.
El operativo contará también con 10 patrullas de Policía Municipal y cuatro motocicletas, que reforzarán los recorridos de vigilancia, la atención de reportes y las acciones de seguridad vial durante el desarrollo de las actividades.
La presencia policial se concentrará principalmente en los alrededores de los panteones Reforma, La Mesa, Colinas del Buen Pastor y Héroes, donde se prevé una importante afluencia de familias que acudirán a visitar las tumbas de sus seres queridos.
Finalmente, la Comisaría de Seguridad Pública Municipal exhortó a la ciudadanía a respetar las indicaciones de los agentes, conducir con precaución, evitar obstruir los accesos a los cementerios y utilizar los espacios de estacionamiento permitidos, a fin de facilitar la movilidad y contribuir al desarrollo ordenado de estas celebraciones.