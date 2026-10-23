Desplegarán 100 policías por la Feria del Día de Muertos

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Seguridad Pública Municipal implementará un operativo especial con recorridos a pie, torres de vigilancia, patrullas y motocicletas para reforzar la seguridad y agilizar la circulación durante las festividades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 04:00 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 04:03 PM.