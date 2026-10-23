Detienen a joven tras presunto robo en marisquería de Nogales

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Un hombre de 24 años fue detenido durante la madrugada cuando presuntamente intentaba salir de Mariscos La Ballenita con varios objetos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 05:22 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 05:28 PM.