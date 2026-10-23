Detienen a joven tras presunto robo en marisquería de Nogales

Una persona fue detenida en flagrancia de delito cuando salía de un restaurante de mariscos con varios objetos en su poder en horas de la madrugada.
El reporte de Seguridad Pública detalla que siendo las 02:50 horas elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la avenida Plutarco Elías Calles a la altura de la colonia Bolívar observaron que el cristal de la puerta del negocio “Mariscos La Ballenita”, se encontraba quebrado.
Se detalló que, al ver la puerta abierta de manera parcial, los oficiales descendiendo de la unidad para realizar una revisión, observando en el interior a un hombre quien sostenía varios objetos.
El sospechoso al notar la presencia de los oficiales intentó huir a fuerza de carrera, siendo detenido de inmediato quien dijo llamarse David "N" de 24 años, a quien le fueron leídos sus derechos como persona detenida.
El presunto ladrón fue trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que la persona quedara a su disposición junto con la materia del delito, se informó que al no localizar al propietario del local, éste se resguardó con un elemento policial.