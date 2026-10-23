Estudiantes de CECyTE Nogales ganan el Premio Municipal de la Juventud 2026

Estudiantes del quinto semestre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTE), plantel Nogales I, obtuvieron el primer lugar en el Premio Municipal de la Juventud 2026. Las jóvenes destacaron en la categoría de Protección al Medio Ambiente, logro que las catapulta hacia la próxima convocatoria a nivel estatal.
Las alumnas galardonadas son María José Valenzuela Ruiz, Ximena Nevárez Herrera y Nicole Peralta Valle. Este equipo de talentosas sonorenses cuenta con el respaldo institucional de la subdirectora del plantel, la doctora Imelda Galindo Valenzuela, y la asesoría directa de la maestra Erika Almanza Sepúlveda.
El mérito a este galardón obedece a un portafolio de proyectos y acciones concretas a favor del ecosistema local, entre sus aportaciones principales destaca una campaña permanente para la recolección de plástico PET, así como labores de sensibilización sobre la importancia vital de las abejas para la biodiversidad.
A estas iniciativas se suma la promoción del cuidado del agua y la difusión constante sobre los beneficios del uso de la energía solar. De igual manera, las jóvenes impulsaron la identificación y clasificación de la flora escolar para fomentar el respeto por la naturaleza dentro de las instalaciones educativas.
Además de las campañas de concientización, el equipo creó un modelo de emprendimiento sustentable, en cuya iniciativa ecológica se basa en el aprovechamiento de ingredientes naturales, con el objetivo de demostrar que el cuidado ambiental y el desarrollo económico pueden coexistir con éxito.
Este importante reconocimiento refleja la disciplina y el trabajo constante de las estudiantes a favor de su entorno, asimismo, evidencia el compromiso de toda la comunidad educativa de CECyTE Nogales I para formar ciudadanos responsables con el medio ambiente y listos para los retos del futuro.