Estudiantes de CECyTE Nogales ganan el Premio Municipal de la Juventud 2026

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María José Valenzuela Ruiz, Ximena Nevárez Herrera y Nicole Peralta Valle obtuvieron el primer lugar en la categoría de Protección al Medio Ambiente gracias a sus campañas de reciclaje, cuidado del agua, protección de las abejas y promoción de energías limpias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/10/2026 05:44 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 05:46 PM.