Invitan a jornada gratuita de esterilización y vacunación para mascotas

Este domingo 25 de octubre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, el Centro de Atención y Bienestar Animal llevará a cabo una jornada de esterilización y vacunación antirrábica para perros y gatos en el gimnasio Carlos Hernández, ubicado en la Unidad Deportiva Las Estrellas Nogalenses, con el propósito de fomentar la tenencia responsable y proteger la salud de los animales de compañía.
Cindy Torres Rivera, subcoordinadora del Centro de Atención y Bienestar Animal, informó que durante la jornada se ofrecerán servicios de esterilización y vacunación antirrábica, por lo que invitó a las familias nogalenses a participar y atender las indicaciones del personal veterinario.
Explicó que las mascotas deberán encontrarse en buenas condiciones de salud e higiene para ser consideradas candidatas a la intervención quirúrgica, además de estar libres de pulgas y garrapatas, con la finalidad de reducir riesgos y favorecer una recuperación adecuada.
Debido a que la esterilización es un procedimiento quirúrgico, es indispensable que las mascotas se presenten clínicamente sanas, bañadas y libres de pulgas y garrapatas, a fin de favorecer su seguridad durante la intervención, señaló.
Asimismo, recomendó trasladar a los perros con collar y correa, además de utilizar bozal cuando sea necesario. En el caso de los gatos, solicitó llevarlos en transportadoras adecuadas para evitar situaciones de estrés, escapes o accidentes durante su manejo.
Respecto a los cuidados posteriores, Torres Rivera explicó que es fundamental impedir que las mascotas laman o manipulen la herida quirúrgica, proporcionarles un espacio tranquilo para su recuperación y limitar temporalmente la actividad física y el contacto con otros animales.
Detalló que, al tercer día de la intervención, los propietarios podrán acudir al Centro de Atención y Bienestar Animal para una revisión de seguimiento. En el caso de las hembras, se contempla el retiro de puntos a los diez días, mientras que en los machos generalmente no es necesario, dependiendo de la técnica utilizada.
Finalmente, la funcionaria reiteró la invitación a participar en esta jornada y destacó que la esterilización contribuye a prevenir camadas no deseadas, mientras que la vacunación antirrábica representa una medida fundamental para proteger tanto a los animales como a la población.