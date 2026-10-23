Invitan a jornada gratuita de esterilización y vacunación para mascotas

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Este domingo 25 de octubre, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., realizarán una jornada de esterilización y vacunación antirrábica en el gimnasio Carlos Hernández. Conoce los requisitos y cuidados que deben cumplir perros y gatos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 04:18 PM.