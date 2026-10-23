Julia Huerta intensifica recorridos por colonias de Nogales rumbo a 2027

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La aspirante a la Coordinación Municipal de la Transformación y la Soberanía Nacional por Morena mantiene visitas domiciliarias y entrega el periódico Regeneración, como parte de sus actividades de acercamiento con habitantes de la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 05:59 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 06:02 PM.