Julia Huerta intensifica recorridos por colonias de Nogales rumbo a 2027

En el marco del proceso interno para el fortalecimiento político y territorial rumbo al 2027, Julia Huerta, aspirante a la Coordinación Municipal de la Transformación y la Soberanía Nacional, reafirma que la verdadera fuerza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) radica en las calles y en el diálogo permanente con el pueblo.
Bajo la premisa de mantenerse siempre en movimiento, Julia Huerta intensifica sus recorridos por diversas colonias de Nogales. Su estrategia de posicionamiento se basa en los principios fundamentales de la Cuarta Transformación (4T): caminar junto a la gente, escuchar activamente sus necesidades y preguntar directamente a los ciudadanos para construir un proyecto incluyente.
Durante sus visitas a los hogares nogalenses, donde se le observa entregando el periódico "Regeneración", Julia Huerta destaca la importancia de la empatía y la cercanía, logrando reír y encontrarse genuinamente con las y los residentes. Como ella misma señala en su visión de trabajo territorial:
Hay cosas que solo se entienden cuando sales a recorrerlas, subrayando que el verdadero aprendizaje político y social surge de la vivencia diaria en las comunidades.