¡Listos los panteones de Nogales para recibir a las familias este Día de Muertos!

Con el propósito de verificar las condiciones de limpieza, mantenimiento y disponibilidad de agua en los cementerios municipales, previo a las celebraciones del Día de Muertos, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, realizó un recorrido de supervisión por los panteones ubicados en la calle Reforma, donde constató los trabajos realizados para recibir a las familias durante los días 1 y 2 de noviembre.
Durante la visita, el funcionario destacó el interés del alcalde Juan Francisco Gim Nogales por preservar las tradiciones mexicanas y brindar las condiciones necesarias para que las familias de ambos lados de la frontera participen en estas celebraciones, que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.
Sedano Ruiz informó que, a través de la Coordinación de Imagen Urbana, se llevaron a cabo labores de limpieza y mantenimiento en los cementerios de la localidad, incluidos los dos ubicados en la colonia La Mesa, así como los de la colonia Héroes y la calle Independencia.
Explicó que los trabajos contemplaron la limpieza de pasillos y áreas comunes, así como el acondicionamiento de los espacios destinados a recibir a las personas que acudirán a visitar las tumbas de sus seres queridos. Asimismo, señaló que se verificó la disponibilidad de depósitos de agua para facilitar las labores de limpieza y el arreglo de las sepulturas.
El secretario del Ayuntamiento reconoció el trabajo del personal de Imagen Urbana y destacó la importancia de mantener los cementerios en condiciones adecuadas, especialmente durante estas fechas, cuando se registra una mayor afluencia de visitantes.
De igual manera, invitó a las familias nogalenses y a quienes residen del lado estadounidense de la frontera a participar en las festividades del Día de Muertos, que se desarrollarán en la calle Reforma, donde se contará con actividades artísticas, culturales y espacios comerciales.
Hemos organizado un programa de actividades artísticas y culturales, además de contemplar la instalación de alrededor de 250 puestos de venta de alimentos, bebidas y diversos artículos. También se implementará un operativo de seguridad y protección civil para procurar que las familias disfruten de estas celebraciones en un ambiente ordenado y seguro, expresó.