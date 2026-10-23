¡Listos los panteones de Nogales para recibir a las familias este Día de Muertos!

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El Ayuntamiento supervisó los trabajos de limpieza, mantenimiento y abastecimiento de agua en los cementerios municipales. Además, la calle Reforma contará con actividades culturales y artísticas, así como alrededor de 250 puestos comerciales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 09:48 AM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 09:54 AM.