Promueven inclusión y autonomía de personas con discapacidad visual en Nogales

...

Especialistas del Centro Néidi del DIF Sonora impartieron una plática y actividades prácticas para enseñar cómo apoyar a personas con discapacidad visual en la vía pública y fomentar el uso adecuado del bastón blanco

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/10/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 05:03 PM.