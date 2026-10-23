Promueven inclusión y autonomía de personas con discapacidad visual en Nogales

Con el objetivo de fortalecer la inclusión y fomentar una mayor sensibilidad social hacia las personas con discapacidad visual, especialistas del Centro Néidi, del Sistema DIF Sonora, impartieron una plática y actividades prácticas en Nogales, Sonora.
La subdirectora del Centro Néidi, Lisseth Denise Osejo Tanor, explicó que buscan acercar herramientas y conocimientos que permitan a las personas con discapacidad visual desarrollar una vida más independiente y activa.
La funcionaria detalló que el Centro Néidi forma parte de la Dirección de Rehabilitación e Inclusión de DIF Sonora y ofrece diversos talleres especializados para personas con discapacidad visual, entre ellos estimulación multisensorial, orientación y movilidad, cómputo adaptado, escritura braille, cocina y música.
En Centro Néidi se dan los talleres de estimulación multisensorial, orientación y movilidad, cómputo adaptado, escritura braille, cocina y música, todos ellos, como les digo, ayudan a que la persona cree independencia, que vuelvan a reaprender.
Todos tenemos la habilidad de poder seguir trabajando, seguir estudiando y para eso pues tenemos que tener la disposición de poder crear formas y maneras para poder incluir a las personas a través de herramientas, a través de adaptaciones, en los inmuebles, en las escuelas, a través de libros que incluyan a las personas, a través de libros de escritura braille, de audiolibros, todo eso.
Todos tenemos la habilidad de poder seguir trabajando, seguir estudiando y para eso pues tenemos que tener la disposición de poder crear formas y maneras para poder incluir a las personas a través de herramientas, a través de adaptaciones, en los inmuebles, en las escuelas, a través de libros que incluyan a las personas, a través de libros de escritura braille, de audiolibros, todo eso.
Vamos a tener una práctica de orientación y movilidad, vamos a enseñarles a las personas que vengan a cómo poder aportar y ayudar a las personas con discapacidad visual, cómo ayudarles en la calle para poder brindarles apoyo y ayuda, y a las personas con discapacidad le vamos a enseñar cómo usar correctamente el bastón blanco, porque el bastón blanco es un distintivo a las personas con discapacidad, pero también es una herramienta para trasladarse.