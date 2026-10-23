Proponen nueva Ley de Gobierno Digital: buscan trámites más ágiles y mayor ciberseguridad

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En un foro de parlamento abierto realizado en Nogales, legisladores y autoridades analizaron una iniciativa que contempla modernizar los servicios públicos, reforzar la protección de datos y regular el uso responsable de la inteligencia artificial

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/10/2026 05:50 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 05:53 PM.