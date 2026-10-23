Proponen nueva Ley de Gobierno Digital: buscan trámites más ágiles y mayor ciberseguridad

En el marco de los foros de parlamento abierto promovidos por el Congreso de Sonora, se presentó en Nogales la iniciativa para la creación de una nueva Ley de Gobierno Digital, enfocada en la modernización de trámites, la ciberseguridad y el uso responsable de la inteligencia artificial impulsada por el gobernador Alfonso Durazo.
El evento contó con la participación del diputado de Morena, Julio César Navarro Contreras, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con la diputada local Azalia Guevara, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sonora, con explicación técnica de Minerva Ortega Dueñas, directora general de Política Digital y Gobernanza Tecnológica de la Oficialía Mayor del Gobierno de Sonora. Se sumaron la síndico municipal Edna Soto, el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruiz, estudiantes del Tecnológico de Nogales, el presidente de Canaco Julio César León, el presidente de Canacintra Miguel Ángel Torres, así como regidores e invitados especiales.
El diputado Navarro Contreras explicó que la iniciativa busca abrogar la ley anterior para adaptarla a la realidad tecnológica actual, al precisar que, la reforma al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo pretende establecer una nueva Agencia de Gobierno Digital y Telecomunicaciones. Este esfuerzo, que ya se ha socializado en Hermosillo y Obregón, responde a la necesidad de proteger las plataformas gubernamentales de ataques cibernéticos y de agilizar los servicios para la ciudadanía, proyectando su votación en el Pleno para mediados de noviembre.
Uno de los pilares más relevantes de este proyecto legislativo es la inclusión de directrices estrictas sobre ciberseguridad y el uso responsable de la inteligencia artificial, por lo que, en este sentido, la diputada Azalia Guevara celebró la nutrida asistencia al foro, destacando especialmente la presencia de los universitarios del Tecnológico de Nogales. Señaló que son precisamente estas nuevas generaciones quienes continuarán innovando en los temas de inteligencia artificial, digitalización y seguridad cibernética que plantea la ley. Con la referencia que los sistemas gubernamentales han sido objeto de ataques cibernéticos, por lo que resulta imperativo cerrar cualquier brecha que vulnere la información de las instituciones y los ciudadanos; esta nueva ley pretende profundizar y especializar los protocolos de seguridad digital en todos los niveles del gobierno estatal.
Además del blindaje informático, la reforma busca agilizar significativamente los trámites digitales que impactan directamente a la ciudadanía. El legislador mencionó que se están armonizando los procesos con la normativa federal enfocada en la eliminación de procesos burocráticos. De esta manera, se obligará a todos los entes del Poder Ejecutivo a modernizarse mediante el uso de tecnología más eficaz, garantizando un servicio más rápido y sencillo para los usuarios.
Para asegurar que la iniciativa responda a las verdaderas necesidades sociales, la propuesta turnada por el gobernador el pasado 5 de octubre a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ha emprendido una etapa de socialización. Este ejercicio de consulta ya se llevó a cabo en Hermosillo y, de manera simultánea, en Obregón y Nogales. La intención de esta ruta legislativa es compartir el dictamen con la ciudadanía y recabar observaciones, consejos y propuestas que enriquezcan el documento final antes de su aprobación.
Sobre los tiempos legislativos, Julio César Navarro detalló que, al tratarse de la creación de una ley nueva, el marco jurídico exige un periodo de diez días de socialización una vez concluidos los foros. Cumplido este plazo, la comisión legislativa estará en condiciones de emitir el dictamen correspondiente. Se proyecta que para el 12 de noviembre el documento final sea presentado y votado ante el Pleno del Congreso del Estado.