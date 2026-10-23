Reportan robo de cableado eléctrico en instalaciones del Isssteson en Nogales

Personal del Isssteson de Nogales, reportó a las autoridades el robo de cableado eléctrico en sus instalaciones ubicadas en la colonia Álamos.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 10:28 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al hospital señalado donde reportaban el robo de cableado.
En el lugar los agentes se entrevistaron con la supervisora de la seguridad privada, quien les manifestó que habían robado cableado en uno de los baños en desuso, observando daños en la malla ciclónica, además de otras afectaciones en la parte exterior de donde se robaron el cableado.
Los reportantes aseguraron a las autoridades que desconocen quién o quienes puedan ser los responsables, ante lo sucedido los agentes les leyeron sus derechos como víctima de delito e informaron del caso al Centro de Atención Temprana.
Cabe mencionar que esta misma semana un caso similar se reportó a las autoridades en las instalaciones del nuevo Hospital del Seguro Social ubicado en la colonia Siglo XXI donde una persona fue detenida.