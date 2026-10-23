Reportan robo de cableado eléctrico en instalaciones del Isssteson en Nogales

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Personal del Isssteson denunció el robo de cableado en un baño en desuso de sus instalaciones en la colonia Álamos. También se detectaron daños en una malla ciclónica y en el exterior del inmueble

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 04:58 PM.