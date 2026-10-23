Tribu Lipan Apache denuncia disputa por reconocimiento de los pueblos originarios

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El gobernador tradicional Joel Cabral Cruz señaló que su comunidad enfrenta una disputa por su reconocimiento ante el INPI y denunció intentos de eliminar el término “Apache”. La controversia ocurre mientras líderes de distintas etnias concretaron un pacto de paz en la sierra de Chihuahua

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/10/2026 03:32 PM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 03:35 PM.