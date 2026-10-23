Tribu Lipan Apache denuncia disputa por reconocimiento de los pueblos originarios

La defensa de la identidad histórica y una inminente batalla legal contra grupos que intentan usurpar el registro de los pueblos originarios se ha convertido en la principal lucha de las comunidades nativas del norte de México, todo esto en el marco de un pacto de hermandad sin precedentes en las Barrancas del Cobre.
Joel Cabral Cruz, gobernador tradicional de la Tribu Lipan Apache Chiricahua y Coyotero, y representante de la alianza Apache, denunció que una organización con censos inflados logro registrarse ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), desplazando a los verdaderos pobladores, situación que ocurre a pesar de que la tribu sonorense cuenta con un asentamiento propio, reconocimiento de múltiples cabildos y el primer regidor étnico apache en la historia del país.
Hay un debate muy fuerte tanto en el Estado de Chihuahua como en Coahuila, y en Sonora lo vamos a empezar, porque estamos defendiendo nuestros derechos, o sea nos ha costado bastante como para que venga alguien y diga, Estado de Sonora yo te demando si no me reconoces como tu pueblo, y el Estado de Sonora lo hizo, los aceptó, y ahora las consecuencias son muy grandes, porque en el Estado de Sonora somos nueve pueblos, Lipán Apache es el noveno pueblo, y nosotros no aparecemos como noveno pueblo, ante los libros del INPI, comentó Cabral Cruz.
Sin embargo, esta unión contrasta de acuerdo con Cabral, con la amenaza impulsada por la agrupación registrada en el INPI, la cual a través de demandas busca eliminar formalmente el término “Apache” en el país, lo que los de este grupo étnico ven como un intento por borrar un legado que comparten grandes reservaciones de México y Estados Unidos, el poblador originario mencionó no permitirá que se siga pisoteando la cultura.
A nosotros el nombre Apache es lo que nos levanta, es nuestro tambor, es nuestra música, es lo que nos hace salir adelante todos los días, para ellos el nombre Apache es ofensivo, y lo están erradicando, mencionó.