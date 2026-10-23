Vigilan puestos de la Feria del Día de Muertos para evitar bloqueos a vecinos

...

Tránsito Municipal e Inspección y Vigilancia atienden las inquietudes de residentes del sector Reforma para mantener libres las cocheras, los accesos a viviendas y las áreas de circulación durante la feria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 10:03 AM.
En Nogales y editada el 23/10/2026 10:14 AM.