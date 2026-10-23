Vigilan puestos de la Feria del Día de Muertos para evitar bloqueos a vecinos

Con el propósito de garantizar el libre acceso a las viviendas, mantener el orden y facilitar la circulación de peatones y automovilistas durante la Feria del Día de Muertos 2026, el Ayuntamiento de Nogales, a través de Tránsito Municipal y el Departamento de Inspección y Vigilancia, coordina acciones preventivas en el sector donde se instalarán los puestos comerciales.
Como parte de estos trabajos, el jefe de Tránsito Municipal, Eliseo Estrada Muñiz, realizó un recorrido por la zona para atender las inquietudes de vecinos que manifestaron su preocupación ante posibles obstrucciones en los accesos a sus domicilios, cocheras y espacios de estacionamiento.
Estamos atendiendo directamente las inquietudes de los vecinos para prevenir situaciones que afecten su movilidad. Nuestro objetivo es que las familias puedan disfrutar de esta celebración sin que se vean comprometidos el acceso a sus viviendas ni la seguridad vial, señaló Estrada Muñiz.
Entre las acciones contempladas se encuentra la supervisión de los espacios asignados a los comerciantes, así como la posible reubicación de aquellos puestos que excedan las áreas delimitadas, obstruyan accesos particulares o dificulten el tránsito peatonal y vehicular.
Por su parte, el coordinador de Inspección y Vigilancia, Luis Luque, destacó la importancia de que los comerciantes respeten los espacios autorizados y colaboren con las disposiciones establecidas para el desarrollo de la feria.
Buscamos que exista una convivencia respetuosa entre comerciantes, visitantes y residentes. Estaremos atentos a cualquier situación que pudiera afectar los accesos o la circulación, con el propósito de atenderla oportunamente, expresó.
Asimismo, se invita a los vecinos y visitantes a reportar cualquier obstrucción o irregularidad directamente al personal de Inspección y Vigilancia que estará presente durante la celebración, a fin de brindar atención y seguimiento a sus solicitudes.
El Gobierno de la Ciudad busca conciliar el desarrollo de las actividades comerciales y tradicionales de la Feria del Día de Muertos con el derecho de los residentes a transitar libremente y realizar sus actividades cotidianas, privilegiando el orden, la seguridad y el respeto entre la ciudadanía.