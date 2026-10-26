Angélica Burgos promueve la unidad de Morena junto a militantes en Nogales

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Integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación se reunieron con vecinos de El Represo y Lomas de Nogales para compartir el mensaje del movimiento y fortalecer la cohesión partidista durante el proceso interno

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/10/2026 12:49 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 12:56 PM.