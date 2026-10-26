Angélica Burgos promueve la unidad de Morena junto a militantes en Nogales

Comprometidos con el fortalecimiento del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación realizaron una intensa jornada de trabajo durante el fin de semana.
La presidenta de dicho comité Angélica Burgos y uno de los fundadores de Morena en esta frontera Alejandro Castro Sandoval, así como Víctor Rodríguez, sostuvieron una reunión con vecinos de las colonias El Represo y Lomas de Nogales, llevando el mensaje del Movimiento.
Los militantes de Morena y actualmente registrados para competir por la Coordinación de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, están haciendo equipo en favor de la unidad y el fortalecimiento del instituto político en esta frontera.
“Estamos trabajando juntos porque buscamos el fortalecimiento de Morena entre la ciudadanía nogalense”, explicó Angélica Burgos, “porque creemos en nuestro proyecto y actuando con congruencia llevando el mensaje de unidad y fortalecimiento de nuestro partido”.
“Nosotros estamos buscando fortalecer a nuestro partido en este proceso”, indicó Alejandro Castro, “estamos trabajando en unidad y estamos dando el ejemplo del interés que tenemos por encabezar los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales”.
En ese sentido Víctor Rodríguez manifestó la importancia de la participación de los militantes en este proceso y calificó de ser una gran oportunidad para reafirmar el compromiso que tienen con el instituto político.
“Por eso estamos haciendo equipo, trabajando unidos los tres aspirantes a la coordinación de los Comités en nuestra frontera”, indicó, “con el fin de promover la cohesión del partido y fortalecer su presencia en las colonias de Nogales”.