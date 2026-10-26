Azalia Guevara anticipa presupuesto 2027 con prioridad en salud y educación

...

La diputada local informó que el Congreso de Sonora está a la espera de recibir el paquete presupuestal del gobernador Alfonso Durazo. Adelantó que se prevé mantener el enfoque social y fortalecer áreas prioritarias para las familias sonorenses

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/10/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 04:51 PM.