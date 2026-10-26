Azalia Guevara anticipa presupuesto 2027 con prioridad en salud y educación

La diputada local Azalia Guevara, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sonora, adelantó que el Poder Legislativo se encuentra a la espera de recibir el paquete presupuestal 2027 por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el cual, anticipó, mantendrá una fuerte vocación social con prioridad en áreas como educación y salud.
En entrevista, la legisladora precisó que el documento financiero aún no ha sido entregado al Congreso, pero aseguró que una vez que sea turnado, los legisladores iniciarán de inmediato con su análisis y discusión.
Aún no se entrega todavía, estamos en espera. Próximamente ya vamos a iniciar con ese tema del presupuesto y, ya que esté en el Congreso, les avisamos con mucho gusto, indicó la representante de Nogales y Santa cruz en el Congreso del Estado.
El presupuesto social yo creo que va a incrementarse, ha sido cada año el presupuesto social más grande de la historia en el estado de Sonora y yo creo que el 2027 no va a ser la excepción, expuso la representante popular, al añadir que la atención estará centrada en la salud, la educación y la consolidación de los programas sociales impulsados por el Ejecutivo Estatal.