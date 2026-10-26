Catrinas, altares y música llenan de tradición a Nogales, Arizona

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Familias y visitantes disfrutaron de una celebración del Día de Muertos con bailables, ofrendas, gastronomía y un desfile de catrinas y catrines, en un encuentro que resaltó las raíces y la cultura mexicana

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 26/10/2026 01:26 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 01:37 PM.