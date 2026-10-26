Catrinas, altares y música llenan de tradición a Nogales, Arizona

El aroma de la comida, los acordes de la música mexicana y el desfile de catrinas y catrines dieron vida a una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana: el Día de Muertos, que convirtió la calle Morley y el parque Karam en un espacio de encuentro con las raíces, la memoria y las tradiciones.
Entre rostros pintados, vestidos largos, sombreros elegantes y coloridas ofrendas, familias y visitantes recorrieron los espacios del festival, donde cada detalle evocaba una manera particular de recordar a quienes ya no están, pero permanecen presentes en las historias, las costumbres y el cariño de sus seres queridos.
La música y los bailables marcaron el ritmo de la jornada. Las presentaciones artísticas aportaron alegría y movimiento a una celebración en la que las expresiones tradicionales mexicanas ocuparon un lugar central, mientras el público disfrutaba de un ambiente familiar y de convivencia.
Uno de los puntos más concurridos fue la exposición de altares de muertos, elaborados con los elementos característicos de esta tradición: flores, veladoras, fotografías, alimentos y objetos que representan el recuerdo de los difuntos. Cada ofrenda ofreció una interpretación de esta costumbre ancestral, y cada uno le imprimía su toque personal.
Las catrinas y los catrines también captaron las miradas. Con vestuarios cuidadosamente preparados, maquillaje artístico y una amplia variedad de estilos. Más allá de la elegancia de sus atuendos, sus caracterizaciones rindieron homenaje a una figura profundamente arraigada en el imaginario cultural mexicano, donde la muerte se representa con ironía, belleza y dignidad.
A la par de las actividades culturales, el bazar ofreció una amplia variedad de productos, artículos y propuestas gastronómicas. Los puestos de venta sumaron aromas, sabores y oportunidades para apoyar a comerciantes y emprendedores, al tiempo que enriquecieron la experiencia de quienes acudieron a disfrutar de la jornada.
La celebración fue organizada por el Consulado de México en Nogales, el Comité de Arte y Cultura y la Ciudad de Nogales, Arizona, con el apoyo de patrocinadores, quienes unieron esfuerzos para ofrecer un espacio dedicado a preservar y compartir una de las tradiciones más significativas de México.
En la calle Morley y el parque Karam, la memoria tuvo flores, música y rostro de catrina. Por unas horas, la celebración reunió pasado y presente en una misma fiesta, donde honrar a los muertos fue también una manera de celebrar la vida.