Club Rotario Nogales Industrial une el pádel con la solidaridad para combatir la polio

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El tercer torneo anual reunió a participantes y patrocinadores para recaudar fondos destinados a la lucha internacional contra la polio y a proyectos de servicio comunitario

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/10/2026 02:02 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 02:11 PM.