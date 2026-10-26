Club Rotario Nogales Industrial une el pádel con la solidaridad para combatir la polio

El Club Rotario Nogales Industrial celebró con éxito su tercer torneo anual de pádel con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer proyectos de servicio y la lucha internacional en la erradicación de la polio. Carlos Encinas, presidente del club para el periodo 2026-2027, destacó la importancia de este evento como una tradición consolidada que une el deporte con el servicio comunitario; la iniciativa resalta la suma de hombres y mujeres de distintos niveles a participar y contribuir a esta noble causa.
Expuso que la respuesta de la comunidad ha sido fundamental para el éxito del torneo, pues el evento fomenta la convivencia familiar y el deporte, donde las aportaciones de las y los participantes, así como patrocinadores, se destinan íntegramente a las donaciones que realiza el club a la Fundación Rotaria para combatir la polio a nivel mundial y fortalecer los proyectos de servicio que mantienen en la frontera; el ambiente en las instalaciones se caracteriza por el entusiasmo y la solidaridad de asistentes.
Carlos Encinas expresó su gratitud a todos los miembros del club, especialmente de Michel Liera con la organización y logística de este tercer torneo de pádel, así como a los patrocinadores por su constante apoyo, al extender una invitación abierta a la sociedad para que se sumen a estas actividades en los próximos años. El club mantiene sus puertas abiertas para atender nuevas necesidades en la comunidad y continuar su labor de servicio desinteresado.
Además del torneo de pádel, el club ya prepara su próximo gran evento de recaudación que será el 11 de abril, donde llevarán a cabo el séptimo torneo anual de golf, otro esfuerzo para atraer a un sector diferente de la sociedad y sumar apoyos. Al igual que con el pádel, se solicitará la colaboración de los fieles patrocinadores y miembros de la comunidad para financiar futuros proyectos de servicio.
Entre las iniciativas en curso, el Club Rotario Nogales Industrial trabaja en la reparación y restitución de mesabancos en escuelas públicas de la ciudad, con la premisa que el club recibe solicitudes de diversas instituciones educativas que enfrentan dificultades para mantener su mobiliario en buen estado. Los rotarios recogen los mesabancos deteriorados, los reparan y los devuelven en condiciones óptimas para ofrecer un lugar cómodo a los estudiantes.
Para el mes de enero, el club tiene programado su proyecto anual conocido como “Shoebox”, expuso el presidente, al precisar que, en esta ocasión, la iniciativa evolucionará hacia un proyecto integral de transformación en una escuela seleccionada. Las acciones incluyen la entrega de juguetes y comida, la creación de un aula de audioteca, la pintura de las instalaciones y la donación de equipo deportivo, para promover el desarrollo integral de los niños.