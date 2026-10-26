Denuncia mujer que su expareja irrumpió en su casa y amenazó con matarla

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La mujer reportó que el hombre ingresó por la fuerza a su domicilio en la colonia Jardines del Bosque, donde presuntamente la agredió y amenazó con un objeto punzocortante

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/10/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 04:14 PM.