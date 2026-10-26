Denuncia mujer que su expareja irrumpió en su casa y amenazó con matarla

Una mujer residente de la colonia Jardines del Bosque en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades el allanamiento de morada por parte de su ex pareja quien entró a su domicilio pateando la puerta además de provocar daños a un vehículo en horas de la madrugada.
El reporte de seguridad pública detalla que fue a las 03:49 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia Jardines del Bosque, donde reportaban a una persona agresiva.
Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la mujer afectada quien les manifestó que aproximadamente a las 03:00 horas llegó a su domicilio su expareja, un hombre de 30 años de edad, quien golpeó y pateó la puerta hasta abrirla e ingresó al domicilio sin autorización.
Posteriormente, se suscitó una discusión y el sujeto presuntamente la agredió y la amenazó de muerte con un objeto punzocortante, para luego retirarse del lugar antes de la llegada de las autoridades.
La reportante dijo que en la huida el sujeto quebró el parabrisas de un vehículo Hyundai Elantra, modelo 2016, con placas de afiliación, propiedad de un amigo que se encontraba con ella.
Los agentes rindieron conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana de la FGJE de Sonora para su investigación y seguimiento.