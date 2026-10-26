Detienen a taxista tras atropellar a mujer en la colonia Lomas del Sol

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Fue trasladada al hospital, mientras que el conductor quedó a disposición de las autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/10/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 04:23 PM.