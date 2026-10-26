Detienen a taxista tras atropellar a mujer en la colonia Lomas del Sol

Un taxista fue detenido por agentes de tránsito municipal tras atropellar a una mujer cuando se introducía a su automóvil en la colonia Lomas del Sol en Nogales, Sonora.
El informe de seguridad pública detalla que siendo las 07:20 horas elementos del Departamento de Autotransportes, se trasladaron al bulevar Lomas del Sol y calle Lomas del Paraíso, del fraccionamiento señalado donde reportaban el atropellamiento de una persona.
En el lugar observaron sobre la cinta asfáltica a Patricia, de 58 años de edad, quien presentaba lesiones en la cabeza y se quejaba de dolor en el pecho y hombro derecho, manifestando que momentos antes cuando intentaba subirse a su carro Nissan Sentra, la impactó chocando su auto.
En el lugar, varias personas señalaron a los agentes a un hombre como el conductor del taxi color blanco con guinda, responsable del atropellamiento por lo que se procedió a la detención de Arnoldo "N", de 50 años de edad.
Fueron paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron a la lesionada al Hospital IMSS Bienestar, donde fue valorada por personal médico, diagnosticándole lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida, quedando bajo observación médica.
Se informó que tanto la persona detenida como el vehículo de alquiler asegurado quedaron a disposición del Centro de Atención Temprana, siendo la unidad remolcada al corralón vehicular C-5, elaborando los agentes las infracciones correspondientes por atropellamiento y conducir con licencia vencida.