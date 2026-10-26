Inauguran puente vehicular en Tecnológico y De los Maestros

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Durante la visita, el mandatario informó que la segunda etapa del embovedado de la avenida Tecnológico registra un avance del 80 por ciento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/10/2026 01:44 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 01:51 PM.