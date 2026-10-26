Inauguran puente vehicular en Tecnológico y De los Maestros

Con una inversión superior a los 17 millones de pesos, el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño y el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, inauguraron oficialmente el nuevo puente vehicular en el cruce de la avenida Tecnológico y la Avenida de los Maestros, una obra que había sido demandada por la comunidad desde hace más de 50 años.
La modernización de esta infraestructura urbana permitió la ampliación de la vialidad de dos a cuatro carriles de circulación, con un rediseño incluye dos carriles destinados específicamente para facilitar las maniobras de retorno, lo que agilizará significativamente la movilidad en uno de los sectores más transitados.
No quería presumirlo en esos términos, pero hace cincuenta años que los estudiantes están demandando esta obra. Y yo hice el compromiso con ellos, junto con Juan Gim, de construirles esta obra. Son obras que no resultan fáciles porque tienen un impacto presupuestal importante, pero hay que realizarlas en un impacto social tan importante que tienen, comentó el gobernador.
Recuerdo cuando se lo comenté al gobernador y me dice Juan, acuérdate que los alumnos del impacto social, como él lo decía, es muy importante. Aquí está de gran beneficio y también para los locatarios, para los comerciantes de esta avenida gobernador, hay muchísimos y este puente va a ser de gran beneficio. mencionó el alcalde.
Recuerdo cuando se lo comenté al gobernador y me dice Juan, acuérdate que los alumnos del impacto social, como él lo decía, es muy importante. Aquí está de gran beneficio y también para los locatarios, para los comerciantes de esta avenida gobernador, hay muchísimos y este puente va a ser de gran beneficio. mencionó el alcalde.
Aprovechando su visita al sector el mandatario estatal informó que la segunda etapa del embovedado de la misma avenida Tecnológico registra un avance del 80 por ciento, además adelantó que la tercera fase del proyecto hídrico integral se enfocará en retener las precipitaciones desde su origen, para lo cual se analizan terrenos de carácter privado que permitan sortear las restricciones legales de la reserva natural.
Tiene que venir la tercera etapa que es la construcción de áreas de contención aguas arriba de tal manera que abajo haya capacidad de conducción pero que la mayor parte de las precipitaciones se quede en represo aguas arriba, indicó el gobernador.