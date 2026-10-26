Julia Huerta se declara lista para buscar la coordinación municipal de Morena en Nogales

En un encuentro con vecinos de la colonia Artículo 27, Julia Huerta anunció oficialmente que está lista y preparada para asumir la coordinación municipal de Nogales, destacando que la verdadera unidad se construye de la mano con el pueblo en cada sector de Nogales, Sonora, como dicta la premisa de la Cuarta Transformación (4T).
Durante la asamblea informativa, Julia Huerta fue contundente sobre su visión y liderazgo para el municipio. “Estoy lista para lo que viene, estoy lista para la coordinación municipal, para lo que sigue, para dirigir los trabajos de los comités seccionales de Morena”, afirmó ante los asistentes. En su mensaje, destacó que su principal objetivo es que este esfuerzo territorial se convierta en la visión que guíe a Nogales, defendiendo la soberanía y consolidando el “segundo piso” de la Cuarta Transformación.
El evento contó con el apoyo y liderazgo de la mesa directiva de la colonia, integrada por Ramoncita León, Claudia Lizeth Valenzuela Villegas e Israel Jiménez Cota. Los representantes vecinales manifestaron su respaldo absoluto a la 4T debido al impacto significativo que han tenido en el bienestar de su comunidad. Un ejemplo destacado de este progreso es la reciente pavimentación de sus calles, una obra que responde a una necesidad crítica y que había sido ignorada por las administraciones de los últimos 30 años previos.
Julia Huerta hizo hincapié en que el progreso del municipio requiere de un esfuerzo colectivo y territorial. “Los invitamos a caminar con nosotros, los invitamos a que se sumen a recorrer Nogales todas y todos en conjunto, a diseñar, a pensar, a soñar, a construir este mejor Nogales", expresó durante su intervención. Para sellar este compromiso, pidió a los presentes que levantaran la mano si compartían la convicción de edificar juntos una mejor ciudad, a lo que los vecinos respondieron alzando las manos y aplaudiendo en una clara muestra de respaldo y unidad.
Como aspirante a la Coordinación Municipal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nogales, la militante morenista concluyó su participación recordando que los cimientos, la fortaleza y el motor de este movimiento residen en cada uno de los ciudadanos, asegurando que el trabajo a pie de calle no se detendrá, sin importar los retos o el clima, porque el mayor interés es el bienestar de Nogales.