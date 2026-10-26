Julia Huerta se declara lista para buscar la coordinación municipal de Morena en Nogales

...

Durante una asamblea informativa en la colonia Artículo 27, la aspirante afirmó que está preparada para dirigir los trabajos de los comités seccionales del partido y llamó a los vecinos a participar en la construcción de su proyecto territorial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/10/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 11:33 AM.