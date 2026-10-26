¡Mega puente escolar en Sonora! Suspenderán clases el 30 de octubre y 2 de noviembre

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Estudiantes de educación básica tendrán dos días sin clases por la sesión del Consejo Técnico Escolar y la conmemoración del Día de Muertos. Durante la reunión, docentes abordarán la consulta nacional para construir un nuevo sistema de carrera magisterial

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/10/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 05:00 PM.