¡Mega puente escolar en Sonora! Suspenderán clases el 30 de octubre y 2 de noviembre

Estudiantes de nivel básico en Sonora disfrutarán de un mega puente escolar este fin de semana, ya que las clases se suspenderán el viernes 30 de octubre por la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) y el lunes 2 de noviembre por la conmemoración de los fieles difuntos.
A diferencia de otros ciclos escolares donde los colectivos docentes eligen los temas de su propio itinerario pedagógico, la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó un cambio de última hora para congelar ese itinerario temporalmente. El tema central y único establecido para esta sesión es la Consulta Nacional para la Construcción del Nuevo Sistema de las Maestras y los Maestros.
En los ejes clave de la sesión del CTE de este viernes se contempla la eliminación de la USICAMM, ya que la sesión se enfocará por completo en deliberar sobre los lineamientos y características necesarias para crear el nuevo modelo de contratación, promoción horizontal/vertical y asignación de horas, en respuesta directa al Compromiso Presidencial número 27.
La USICAMM es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es un órgano administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México. Es la institución encargada de regular los procesos de selección y desarrollo profesional para el personal docente, técnico-docente, de asesoría, dirección y supervisión en la educación básica y media superior pública; sustituyó al antiguo Servicio Profesional Docente.
Abordarán la pausa al itinerario escolar, al precisar que las escuelas públicas de educación básica no trabajarán los temas regulares de su itinerario en esta reunión; estos se retomarán de forma autónoma a partir de la Tercera Sesión Ordinaria.
De la participación individual y colectiva, la dinámica requiere analizar los resultados previos del Cuestionario Diagnóstico, utilizar la Carpeta de Trabajo de la SEP, responder a la consulta en su plataforma digital oficial, disponible del 30 de octubre al 1 de noviembre, y firmar una minuta o acta de participación por escuela.
En el contexto más amplio del ciclo vigente, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) estructuró el Calendario Escolar 2025-2026, detallado en el documento Calendario-escolar-2025-2026, con duración del ciclo que consta de 185 días de clases, con inicio el 1 de septiembre y conclusión el 15 de julio del próximo año.