“No buscamos culpables, queremos encontrarlos”: marchan familias de desaparecidos en Nogales

Con la firme esperanza de reunir a sus seres queridos y visibilizar una herida que sigue abierta en la comunidad, el colectivo Buscando Corazones Nogales, bajo la dirección de Ramona Ayala Ortiz, encabezó una emotiva marcha pacífica.
La concentración ciudadana, que reunió a decenas de familiares movidos por el amor y la incertidumbre, tuvo su punto de partida en la intersección de la avenida Álvaro Obregón y la calle Campillo el sábado 24 de octubre. Desde este céntrico cruce, madres, padres, hermanos e hijos iniciaron su recorrido, al portar sobre sus pechos las lonas con los rostros y nombres de quienes un día salieron de casa y no volvieron.
El contingente desfiló hacia el sur de la ciudad, transformaron las calles en un cauce de consignas, exigencias de justicia y mensajes de búsqueda incesante, al precisar que, durante el trayecto, las voces de las familias resonaron al unísono, alzaron mantas con rostros de desaparecidos como Vicente Acosta López, Julián David Hernández Sierra, José Alberto Solís Parra y Salvador López Vázquez, entre otros.
Su caminar, marcado por el dolor, pero impulsado por una profunda dignidad, culminó en la plaza de la dupla escultórica a Benito Juárez, un espacio que sirvió como escenario para la congregación de sus testimonios y la exhibición de sus pancartas. Más allá de ser una movilización, este encuentro representa un acto de resistencia y empatía ante una realidad que trastoca profundamente el tejido social. La premisa del colectivo es clara y contundente: buscar hasta encontrar a sus desaparecidos, sin importar el tiempo ni las adversidades.
Las posturas de las madres y abuelas que abrazan con dolor las fotografías impresas de sus familiares reflejan el agotamiento de la espera, pero también una fortaleza inquebrantable que las mantiene de pie, al demostrar que el vínculo familiar y el amor trascienden cualquier ausencia. En el corazón de esta marcha yace un ferviente y desesperado llamado a la solidaridad ciudadana para aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de las víctimas.
Las integrantes del colectivo ruegan a la sociedad que se realicen reportes de manera totalmente anónima, al enfatizar en sus pancartas que "no buscan culpables, solo queremos encontrar a nuestros desaparecidos" para poder devolverle la paz a sus hogares. Para este fin, han puesto a disposición líneas de contacto directo, como el número 631-157-1729 y garantizar estricta confidencialidad a cambio de la tranquilidad que tanto necesitan para sanar.
Al caer la tarde en la plaza del monumento a Juárez, los familiares se mantuvieron firmes, rodeados de lonas de gran formato que en letras grandes claman: "¡Se busca! ¡Basta ya! Tu familia te espera". El colectivo Buscando Corazones Nogales reafirma así su compromiso de alzar la voz y mantener viva la llama de la esperanza hasta que cada uno de ellos logre regresar a casa.