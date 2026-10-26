¡No al cierre de guarderías del IMSS! Familias se manifiestan en Nogales

La tarde del sábado, las calles del centro histórico de Nogales, Sonora, fueron escenario de una manifestación vehicular. Decenas de familias alzaron la voz con una exigencia clara: “No al cierre de guarderías del IMSS”.
Entre el constante sonido de los cláxones y vehículos adornados con globos, los inconformes recorrieron avenidas principales, como la Adolfo López Mateos, mostrando consignas contundentes en sus cristales.
Con mensajes como “Sin guardería no hay trabajo”, “Los niños no son negocio” y “Sí a las guarderías subrogadas”, la comunidad fronteriza se unió de manera pacífica para defender un servicio que consideran un derecho fundamental para la infancia y para los padres trabajadores.