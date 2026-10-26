¡No al cierre de guarderías del IMSS! Familias se manifiestan en Nogales

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Con cláxones, globos y consignas, decenas de familias recorrieron las calles del centro histórico de Nogales para expresar su rechazo al cierre de guarderías del IMSS y defender el servicio para hijos de padres trabajadores

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/10/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 04:46 PM.