Obra pluvial en Calzada de los Doctores tendrá barreras para prevenir accidentes

Para evitar percances y asegurar que ninguna persona sea arrastrada por las corrientes, la nueva obra de captación de agua en la calle Calzada de los Doctores, integrará un perímetro de seguridad, permitiendo el fujo rápido de las aguas y una nueva vía de comunicación vehicular.
El proyecto de acuerdo con las autoridades municipales se encuentra en su segunda etapa de construcción y confirmaron que esta sección de captación de agua estará completamente terminada antes de que concluya este mismo año 2026.
Son 42 millones de pesos entre la obra del puente y la obra de la captación del agua. La obra del puente que se ayer se entregó es entre 17 y 19 millones de pesos y el resto de los 42 corresponden a la obra de la captación del agua, comentó el Alcalde.
Sobre la funcionalidad de este sistema de encauzamiento pluvial, el alcalde mencionó se instalarán postes de protección con estructuras de acero, con una separación diseñada para captar el mayor volumen de agua posible, pero bloqueando de forma segura el ingreso de cualquier cuerpo humano.
Debe tener una distancia de unos 35 centímetros en cada murete de fierro y con la altura pues que no pueda causar un accidente y van a seguir conservándose los dos carriles de ida y vuelta, manifestó.