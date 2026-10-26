Obra pluvial en Calzada de los Doctores tendrá barreras para prevenir accidentes

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El Ayuntamiento prevé concluir los trabajos antes de finalizar 2026, con una inversión conjunta de 42 millones de pesos para la captación pluvial y el puente vehicular

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/10/2026 03:46 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 03:50 PM.